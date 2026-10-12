신진미 대전 서구의원 "공공명상센터 건립 필요"

AI 핵심 요약beta
- 신진미 의원이 12일 서구의회서 토론회를 열었다.
- 마음챙김 명상으로 구민 마음건강 증진안을 논의했다.
- 공공명상센터 건립과 상설 프로그램을 제안했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 서구의회에서 마음챙김 명상을 활용한 구민 마음건강 증진과 사회적 갈등 예방 방안을 마련해야 한다는 제안이 나왔다.
12일 서구의회에 따르면 신진미 의원(더불어민주당·나 선거구)은 이날 의회 간담회장에서 '마음챙김 명상을 통한 구민 마음건강 증진 방안' 정책토론회를 열고 공공명상센터 건립과 명상 프로그램 상설화 등 마음돌봄 체계 구축 방안을 논의했다.
이날 토론회에는 강정수 서구의회 의장과 전문학 서구청장을 비롯해 구의원, 관련 분야 전문가, 지역 주민 등 60여 명이 참석해 일상 속 마음돌봄을 지원하기 위한 정책 방향을 모색했다.
발제를 맡은 박상규심리상담소 박상규 소장은 마음챙김 명상의 심리적 효과를 설명하고 명상 쉼터 조성, 공공시설 내 상설 프로그램 운영, 마을 단위 지도자 양성 등을 제안했으며 시범사업을 통해 명상의 효과를 객관적으로 검증해야 한다고 강조했다.
박용표 대전마음챙김명상센터 대표는 8주 과정의 지속형 명상 프로그램 도입과 전문 지도자 양성을 제안했고 양명숙 한남대학교 일반대학원 상담학과 명예교수는 주민의 특성과 수요에 맞는 명상 프로그램을 예방적 마음건강 자원으로 활용할 것을 주문했다.
최대헌 갈등관계회복성장연구소 대표는 공공시설을 활용한 상설 명상 공간 마련과 회복탄력성을 연계한 지역사회 예방 체계 구축의 중요성을 강조했다.
신 의원은 "마음챙김 명상이 개인의 심리적 안정뿐 아니라 사회적 갈등 예방과 건강한 공동체 조성에도 기여할 수 있다"며 "서구에서 운영하는 명상 프로그램을 상설화하고 전용 공간과 전문인력 확보, 예산 지원을 서둘러야 한다"고 촉구했다.
그러면서 "대전시는 시민 마음건강 증진과 사회적 갈등 예방을 위한 공공명상센터 건립을 정책과제로 채택하고 구체적인 추진계획을 마련해야 한다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com