간호·간병 병원, 네이버·카카오맵으로 검색…건보공단, 병원 정보 연계

AI 핵심 요약beta
- 건강보험공단이 12일 간호·간병통합서비스 병원 정보를 네이버지도·카카오맵에 제공했다.
- 이용자는 관련 검색어로 가까운 제공 병원 목록을 쉽게 확인할 수 있다.
- 네이버지도에는 운영 병상수 등 세부 정보도 추가 제공했다.
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전국 837개 병원에서 서비스 제공
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 네이버지도·카카오맵에서 '간호·간병통합서비스' 등을 검색하면 서비스 제공 병원 목록을 확인할 수 있다.
국민건강보험공단은 12일 국민이 간호·간병통합서비스 제공 병원을 보다 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 공공데이터 연계를 통해 '네이버지도', '카카오맵'에 관련 병원 정보를 제공한다고 밝혔다.
'간호·간병통합서비스'는 보호자나 간병인 없이 간호사·간호조무사·간병지원인력이 24시간 환자를 돌보는 제도다. 환자와 가족의 간병 부담을 줄이고 안전한 의료 환경에서 입원서비스를 제공하기 위해 도입됐다.
간호·간병통합서비스 병동 입원 시 일반 병동에서 사적 간병인을 고용했을 경우에 비해 83.9%의 비용 절감 효과가 있다. 올해 전국 837개 병원에서 서비스를 이용할 수 있다.
앞으로 네이버지도·카카오맵에서 '간호·간병통합서비스', '간호·간병' 등 관련 핵심 단어를 검색하면 사용자 위치를 기반으로 가까운 간호·간병통합서비스 제공 병원 목록을 확인할 수 있다.
특히 '네이버 지도'의 경우 환자와 보호자가 병원 선택 시 참고할 수 있도록 지도 내 병원 정보에 '간호·간병통합서비스 세부 서비스 정보(운영 병상수 등)'를 추가로 제공한다.
sdk1991@newspim.com