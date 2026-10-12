클로즈 유어 아이즈, 11월 팬 콘서트 개최…서울·도쿄서 클로저 만난다

AI 핵심 요약beta
- 클로즈 유어 아이즈가 11월 서울과 도쿄에서 팬 콘서트를 연다.
- 서울 공연은 20일부터 22일까지 코엑스아티움에서 개최한다.
- 신보 흥행과 1위 상승세 속 새 무대를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 오는 11월 서울과 도쿄에서 팬 콘서트를 개최하고 팬들과 특별한 추억을 쌓는다.
소속사 언코어는 12일 오후 3시 공식 SNS를 통해 클로즈 유어 아이즈의 팬 콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어' 개최 소식과 함께 포스터를 공개했다.
공개된 포스터에는 푸른 하늘 아래 나란히 서 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들은 편안한 캐주얼 스타일링과 부드러운 미소로 '남친미'를 발산했으며, 핑크와 블루 컬러의 타이포그래피가 어우러져 청량하고 사랑스러운 분위기를 완성했다.
특히 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어'라는 독특한 공연명이 눈길을 끈다. 연애 프로그램을 연상시키는 재치 있는 타이틀인 만큼, 이번 팬 콘서트를 통해 클로즈 유어 아이즈가 선보일 색다른 무대와 클로저(팬덤명)를 위한 특별한 이벤트에도 기대가 모인다.
이번 팬 콘서트는 오는 11월 20일부터 22일까지 3일간 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 개최된다. 이어 28일에는 일본 도쿄 신주쿠 문화센터로 무대를 확장해 현지 팬들과 만날 예정이다. 클로즈 유어 아이즈는 이번 공연을 통해 팬들과 특별한 러브 스토리를 완성하며 잊지 못할 추억을 선물할 예정이다.
클로즈 유어 아이즈는 지난달 30일 발매한 네 번째 미니앨범 '256th 노트(Note)'로 초동 판매량 71만장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다. 타이틀곡 '드롭 댓!(Drop That!)'은 멜론 핫100에 진입하고 벅스 실시간 차트 최고 3위를 기록하는 등 국내 음원 차트에서 두각을 나타냈으며, 앨범은 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 62위에 오르며 글로벌 인기를 입증했다. 이에 힘입어 지난 9일에는 KBS2 '뮤직뱅크'에서 1위 트로피까지 거머쥐며 상승세를 이어갔다.
이처럼 새 앨범으로 눈에 띄는 성과를 거둔 클로즈 유어 아이즈가 팬 콘서트를 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 집중된다.
한편, 클로즈 유어 아이즈 팬 콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어'의 서울 공연은 오는 20일 팬클럽 선예매가 진행되며, 일반 예매는 22일부터 NOL 티켓을 통해 단독 오픈된다.
moonddo00@newspim.com