KT, '모두의 AI' 12월 정식 출시...17개 기업 협력 본격화

AI 핵심 요약beta
- KT가 12일 ‘모두의 AI’ 정식 출시 계획을 밝혔다.
- KT는 17개 기업과 AI 서비스 연계 방안을 논의했다.
- KT는 12월 출시 후 기능을 단계 확대하기로 했다.
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검색·교육·금융 등 생활형 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 국내 인공지능(AI) 기업들과 공동 개발 중인 통합 AI 서비스 '모두의 AI'를 오는 12월 정식 출시한다. 검색과 교육, 금융 등 다양한 분야의 AI 서비스를 하나로 연결하고 참여 기업을 확대해 국내 AI 생태계 구축에 나선다는 계획이다.
KT는 12일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 West에서 박윤영 대표를 비롯한 컨소시엄 참여 기업의 대표와 주요 경영진이 참석한 가운데 '모두의 AI Connect Summit 2026'을 개최했다고 밝혔다.
'연결을 넘어 실행으로'를 주제로 열린 이번 행사에는 KT와 다음, 업스테이지, 솔트룩스, EBS, 비씨카드, 직방, 커넥트웨이브, 무신사, 액션파워, 매스프레소, 딥서치, 리벨리온, 래블업, 베슬AI, 모티프테크놀로지스, NC AI 등 컨소시엄을 구성하는 17개 기업이 참여했다.
참여 기업들은 '모두의 AI' 서비스 준비 현황과 정식 출시 계획을 공유하고 향후 서비스 고도화 및 협력 확대 방안을 논의했다.
'모두의 AI'는 여러 국산 AI 모델과 생활밀착형 서비스를 하나의 플랫폼으로 연결하는 통합 AI 서비스다. 각 기업이 보유한 기술과 서비스를 연계해 검색, 교육, 금융, 콘텐츠, 부동산 등 다양한 분야의 기능을 제공하는 것이 목표다.
이날 행사에서는 참여 기업 대표와 경영진이 현재 개발 중인 서비스의 구현 현황을 점검했다. 컨소시엄은 점검 결과를 바탕으로 서비스 완성도를 높이고 12월 정식 출시 이후 기능을 단계적으로 확대할 예정이다.
AI 생태계 확장을 위한 협력 방안도 논의했다. 컨소시엄은 기존 참여 기업 간 협력을 강화하는 동시에 다양한 분야의 기업과 서비스가 새롭게 참여할 수 있도록 개방형 협력 체계를 확대하기로 했다.
박윤영 KT 대표는 "참여 기업들과 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 국민에게 일상에서 끊김 없는 AI 경험을 제공하고, 대한민국 AI 생태계의 지속적인 성장에 기여하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com