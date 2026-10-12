국방부, 첫 '국방 AX 거점' 판교에 개소… "피지컬 AI 허브로"

AI 핵심 요약beta
- 국방부가 12일 판교서 육군 AX 거점 개소했다
- 판교 거점은 피지컬 AI 특화로 로봇 실증한다
- 국방부는 5개 거점으로 국방 AX 혁신을 가속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
합참·육군·해군·공군 등 5개 지역에 순차 개소
강 장관 "어떻게 싸울 것인가 개념이 서야 기술이 승리의 도구"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부는 12일 오후 경기 성남 판교 테크노밸리에서 강신철 국방부장관 주관으로 '국방 AX(AI 전환) 거점' 개소식을 열었다.
합참과 각 군이 민간 주관기관과 함께 운영할 5개 거점 가운데 첫 번째로, 육군 판교 AX 거점이 문을 열었다. 개소식에는 과학기술정보통신부·산업통상자원부·중소벤처기업부·국가인공지능전략위원회 등 민·관·군 관계자 150여 명이 참석했다.
판교 거점은 '피지컬 AI' 특화 거점으로 운영된다. 주관기관은 아주대다. 국방부는 세계 최고 수준의 국방 피지컬 AI 허브를 목표로 관련 데이터를 수집하고, 이를 활용한 AI 모델을 휴머노이드와 다족형 로봇 등에 학습시켜 실증할 계획이다.
위험지역 물자 수송, 폭발물 처리, 화생방 정찰, 지뢰 제거 등에 활용해 장병의 위험 노출을 줄이고 임무 수행 능력을 높인다는 구상이다.
나머지 4개 거점은 순차 개소한다. 합참 용산 거점(고려대)은 비밀데이터를 활용한 군 지휘통제 실증을, 육군 대전 거점(KAIST)은 에이전틱 AI 중점 연구를 맡는다. 해군·해병대 부산 거점(UNIST)은 지능형 군수지원 등 해양 AX 실증을, 공군 양재 거점(서울대)은 표적 자동식별 등 공군 AX 실증을 추진한다.
국방 AX 거점은 군의 현장 수요와 민간 첨단기술을 연결하고, 국방데이터의 안전한 활용과 공동연구·실증을 지원하는 기반 역할을 한다.
강 장관은 환영사에서 "국방 AX 거점은 군의 현장 경험과 산·학·연의 기술·지혜가 만나는 공간"이라며 "'어떻게 싸울 것인가'라는 개념이 서고 그 개념이 바로 설 때 비로소 첨단기술은 승리의 도구가 된다"고 강조했다.
이어 "첨단 과학기술의 발달로 '생각하는 것이 존재하는 전장'이 됐다"며 "국방 AX 거점이 그 시대를 여는 첫걸음"이라고 말했다. 그는 팔란티어 CEO 알렉스 카프의 발언을 인용해 "원자력 시대가 저물고 인공지능이 새로운 억제의 시대를 열고 있다"고 했다.
국방부는 앞으로 AX 거점을 중심으로 산·학·군 협력 기반 기술 개발을 강화해 AI·데이터 기반 국방혁신을 가속화할 방침이다.
gomsi@newspim.com