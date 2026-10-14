[오늘의 국감일정] 교육위·문체위·복지위 등 5개 상임위 - 10월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 14일 교육위 등 5개 상임위에서 국감을 실시했다.
- 교육위는 서울·경기·인천교육청을 대상으로 감사를 진행했다.
- 외통위 등 4개 상임위도 재외공관과 관련 기관을 감사했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 14일 교육위원회와 외교통일위원회, 문화체육관광위원회 등 5개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
교육위는 이날 오전 10시 국회에서 서울교육청과 경기교육청, 인천교육청을 대상으로 국감을 진행한다.
외통위는 구주반과 아주반으로 나눠 재외공관 국감에 나선다. 구주반은 오전 10시 주포르투갈대사관에서 주포르투갈대사관과 주스페인대사관, 주바르셀로나총영사관을 감사한다.
아주반은 같은 시각 주스리랑카대사관에서 주스리랑카대사관과 주말레이시아대사관, 주인도네시아대사관을 대상으로 국감을 실시한다.
문화체육관광위원회는 오전 10시 국회에서 사행산업통합감독위원회와 한국예술종합학교, 한국정책방송원, 한국문화관광연구원, 한국출판문화산업진흥원, 한국언론진흥재단, 국제방송교류재단, 한국관광공사, 그랜드코리아레저㈜, 한국도박문제예방치유원, 언론중재위원회를 감사한다.
농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 국회에서 농촌진흥청과 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사, 국제식물검역인증원, 한식진흥원, 한국식품산업클러스터진흥원, 한국농업기술진흥원을 대상으로 국감을 진행한다.
보건복지위원회는 오전 10시 국회에서 국민연금공단을 감사한다.
oneway@newspim.com