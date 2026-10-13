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[뉴스분석] 李대통령 X '일평균 5.7건' 최고 빈도…직접 소통 늘수록 '취사선택' 경계

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 13일 국민과의 직접 소통 강화를 위해 SNS 발신을 늘렸다
  • 이 대통령 SNS 게시글은 8월 37건에서 9월 116건으로 급증했다
  • 전문가들은 SNS가 취사선택 아닌 쌍방향 공론장이 돼야 한다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 8월 37건→9월 116건→10월(12일 기준) 68건
재게시 글 고르기·비판 계정 차단…'선택적 소통' 논란
대통령 1인 홍보체제…리스크 관리·공보 조직 약화 우려
최진 "정치적 발언 자제" 엄경영 "공적영역 메시지 관리"
김성수 "SNS, 차단 아닌 개방돼야 의견 조정 공간 발전"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 대국민 소통을 더욱 강화하고 있다. 다만 이 대통령의 SNS 소통이 빈번해질수록 우려도 함께 커지고 있다. 하지만 이 대통령은 국민과의 직접 소통을 보다 강화하겠다는 의지를 보이고 있다. 

국민을 향한 이 대통령의 SNS 메시지가 국정 신뢰 강화와 지지율 상승으로 이어질지는 좀 더 두고 봐야 할 것으로 보인다. 이 대통령이 지난 9월부터 SNS 발신량을 늘리고 있지만 이 대통령의 지지율은 30%대에 머물러 있다.

전문가들은 이 대통령의 대국민 직접 소통이 하고 싶은 말만 하고 듣고 싶은 말만 골라 드는 '취사선택 소통'에 그치지 않도록 경계해야 한다고 조언한다.

이재명 대통령이 지난달 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대]

◆8월 37건→9월 116건→10월 68건…올해 최고 빈도

13일 이 대통령의 엑스 게시글 월별 건수를 살펴보면 8월 37건에서 9월 116건으로 3배 넘게 늘었다. 10월에는 12일 기준 68건으로 최대 빈도를 기록 중이다. 일평균으로 환산하면 8월 1.2건, 9월 3.9건, 10월 5.7건이다. 

이 대통령은 SNS 확대 이유를 분명히 했다.

이 대통령은 지난 10일 엑스(X·옛 트위터)에 "품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것"이라며 "대통령은 국민의 제1공복이기 때문"이라고 밝혔다. 

이 대통령은 "댓글로 국민과 소통하다 품격 없다고 비난받고 조롱당하던 고(故) 노무현 전 대통령님이 떠오른다"고 노무현 대통령까지 소환했다. 

지난 9월 30일에는 "SNS는 저와 국민의 직접 소통 통로"라고 규정했다.

◆계정 차단 논란…靑, 국민과 더 직접 소통 강한 의지 

이 대통령은 거친 언사를 사용하면서 부정적 댓글을 다는 사용자 계정은 차단하기도 했다. 비판 계정을 차단한다는 비판에도 물러서지 않았다.

이 대통령은 지난 11일 엑스에 "남의 집 마당에 들어와 폭언·욕설하는 무뢰배는 문 밖으로 내치는 것이 당연하다"며 "오물을 끼얹으며 공론의 장을 어지럽히는 계정은 차단해야 건전한 공론의 장이 유지된다"고 밝혔다. 이어 "당연히 반대 의견을 내거나 비판을 한다고 차단하지는 않는다"고 선을 그었다.

청와대도 힘을 보탰다. 성기홍 청와대 홍보소통수석도 엑스 계정을 만들고 첫 게시글을 올리면서 이 대통령이 멕시코 국빈방문 귀국길에 국민과 더 직접 소통하겠다는 뜻을 밝혔다고 전했다.

성 수석은 "현대 정치에서 SNS는 지도자들에게 중간 매개를 거치지 않고 국민에 진정성을 드러낼 수 있는 중요한 수단"이라며 "대통령이 권위주의나 신비주의의 장막 뒤에 있고 그의 의중을 누군가 대신 전달하고 해석하고 포장하는 시대는 끝났다"고 설명했다.  

성 수석 말처럼 정상들의 SNS 정치는 세계적 흐름이기도 하다. 미국 공영라디오(NPR) 분석에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 올해 1~4월 자신의 SNS인 트루스소셜에 2249건, 하루 19건 가까이 글을 올렸다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

◆SNS의 빛과 그늘…박원순 소환한 李대통령에 집중 포화

대통령의 SNS가 항상 긍정적 효과만 내는 것은 아니다. 특히 이 대통령이 SNS에 고 박원순 전 서울시장의 소환한 것을 두고 갑론을박이 벌어졌다. 이 대통령은 게시물에서 박 전 시장을 언급하며 "제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워주신 분"이라고 했다. 

하지만 야권을 중심으로 큰 반발과 비판이 쏟아졌다. 

김나율 정의당 대변인은 "대통령에게 묻는다. 박원순을 추억하는 동안 그의 권력형 성폭력 사건 피해자는 생각나지 않았나"라며 "성폭력 가해자 박원순을 미화한 이 대통령은 사과하라"고 요구했다. 

김 대변인은 "박 전 시장의 권력형 성범죄는 국가인권위원회 조사와 법원의 판단을 통해 확인된 사안"이라며 "자신의 SNS 소통 방식을 정당화하기 위해 권력형 성폭력 가해자까지 미화하는 대통령의 모습을 전국민이 목격했다. 대한민국 최고 권력자가 공개적으로 가해자를 기리는 명백한 2차 가해에 분노가 치민다"고 강도 높게 비판했다.

안철수 국민의힘 의원은 "이 대통령의 엑스는 명백한 2차 가해다. 즉시 삭제하고 사과하라"고 요구했다. 무소속 한동훈 의원은 "권력형 성범죄를 범하고 피해자에게 사과도 안 하고 극단적 선택을 한 박 전 시장을 대한민국 대통령이 공개적으로 추앙하면 안 된다"고 지적했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 본관에서 34차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.05.21 [사진=청와대]

◆늘어난 SNS만큼 소통의 질도 향상?…지지율은 정체 

이 대통령은 SNS 강화의 근거를 대국민 접촉면 확대에 두고 있다. 다만 국민이 받아들이는 소통의 성과와는 아직거리감이 있어 보인다.   

한국갤럽이 지난 9일 공개한 데일리 오피니언(10월 6~8일 조사, 무선전화 가상번호를 이용한 전화조사원 인터뷰, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)를 살펴보면 직무평가에서 긍정평가 37%, 부정평가 51%였다. 긍정 평가 이유 중 '소통'을 잘한다는 4%에 불과했다. 

12일 발표된 리얼미터의 10월 2주차 정기조사(아시아경제 의뢰, 10월 6~8일, 무선 100% 자동응답 전화 조사)에서는 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 35.2%로 2.2%포인트(p) 내렸고, 부정평가는 61.4%로 1.6%p 올랐다. 

리얼미터는 조희대 대법원장의 사법부 독립성 충돌 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사태를 둘러싼 여야 안보 공방 등이 이 대통령 지지율 하락에 영향을 줬다고 분석했다. 

다만 해당 기간 동안 이 대통령의 SNS에는 대법관 재제청 갈등 논란이나 DMZ 지뢰 폭발 사고가 북한군이 매설한 지뢰 때문이라는 군(軍) 당국의 최종 결과에 대한 입장 표명은 없었다.  

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

◆전문가들 "정치적 갈등 확대 재생산 SNS는 부적절…쌍방향 소통 공론장 돼야"

최진 대통령리더십연구원장은 13일 뉴스핌과의 통화에서 "대통령이 정책을 수행하고 결정하며 집행할 때 도움을 얻는 수단으로 SNS를 활용하는 것은 매우 바람직하다"고 진단했다.

최 원장은 "미국의 프랭클린 D. 루스벨트 전 대통령도 정책을 결정하고 집행할 때 라디오를 통해 대중 소통을 적극적으로 활용했다"며 "인도의 나렌드라 모디 총리도 2030 세대와의 소통에 SNS를 적극 활용하고 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 매일 오전 SNS 브리핑을 한다"고 외국 정상들의 사례를 설명했다.

다만 최 원장은 SNS로 정치적 메시지를 확대 재생산하는 것을 경계했다. 최 원장은 "정치적으로 미묘한 사항이나 특정 인물을 염두에 둔 듯한 메시지가 SNS로 발신되면 대통령 본인은 속이 시원할 수 있어도 득보다 실이 많다. 의도와 달리 후폭풍이 올 수 있다"고 지적했다. 최 원장은 "정치적 발언을 최대한 자제하고 정책과 국정 홍보에 적절하게 활용하는 것이 좋다"고 제언했다. 

엄경영 시대정신연구소장은 "이 대통령의 최근 SNS 메시지 경향은 전체 국민을 대상으로 하는 메시지와 같은 진영 내 강경파를 비판하는 메시지로 구분된다"며 "대통령의 SNS가 공식적인 소통수단이라는 점을 고려할 때 전체 국민을 상대로 한 메시지가 중심이 돼야 하는데 강경파를 겨냥한 메시지가 늘고 있는 것"이라고 분석했다. 

이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆전문가들 "공론장서 서로 다른 의견 조정되는 것이 민주주의" 

엄 소장은 "강경파를 겨냥하는 듯한 메시지는 이를테면 대통령의 지지율이 낮은 것에 대한 불만을 SNS로 쏟아내는 배설통로 역할을 하는 것으로 보여 부적절하다"면서 "철저하게 공적 영역에서 관리돼야 할 메시지가 공적 영역인지 사적 영역인지 구분하기 모호해지는 부작용이 있다"고 분석했다. 

엄 소장은 이 대통령이 SNS로 본인 중심의 이슈를 배치하고 프레임을 구축하는 '취사선택' 소통은 진정한 의미의 소통에 해당하지 않는다고 지적했다. 엄 소장은 "대통령이 편향적으로 SNS를 활용한다면 오히려 지지율 하락의 압력으로 작용하거나 대통령 리더십을 해체하는 부작용을 낳을 수 있다"고 지적했다. 

김성수 한양대 정치외교학과 교수는 "이 대통령이 SNS를 계속 확대하겠다는 것은 공론장으로 활용하겠다는 의미다. 공론장은 서로 다른 의견을 공유하고 참고해서 새로운 정책을 만드는 공간"이라며 "공론장에서 서로 다른 의견이 조정되는 것이고 그 조정이 민주주의"라고 진단했다. 

김 교수는 "이 대통령의 SNS가 공론장이 되려면 차단이 아니라 개방이 돼야 한다. 쌍방향으로 다양한 의견이 소통되고 공유돼야 한다"면서 "서로 다른 의견들이 중재될 수 있는 공간으로 발전해야 한다"고 제언했다. 

the13ook@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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