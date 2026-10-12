세종시 "산울동 공동육아나눔터 조성 특교세 확보"

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 12일 저출산 공모에 선정됐다.
- 산울동 공동육아나눔터에 특교세 4억5000만원을 확보했다.
- 2027년 상반기 개청에 맞춰 돌봄공간을 연다.
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2027년 상반기 개소 목표...돌봄 품앗이 공간 등 조성
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 행정안전부의 저출산 대응 공모사업에 선정돼 산울동 공동육아나눔터 조성을 위한 특별교부세 4억5000만 원을 확보했다.
12일 시에 따르면 이번 사업은 '2026년 지역맞춤형 저출산 대응 공모사업'의 일환으로 확보한 예산은 산울동 복합커뮤니티센터 내 공동육아나눔터 조성에 투입된다.
이번 공모는 전국 지방자치단체를 대상으로 사업계획을 접수한 뒤 서면심사와 현장점검, 발표심사 등을 거쳐 진행됐으며 세종시를 포함한 10개 지방자치단체가 선정됐다.
시는 인구감소지역과 인구감소 관심지역 등에 주어지는 심사 가점 대상에 해당하지 않았지만 지역의 돌봄 수요를 반영한 사업계획과 구체적인 공간 활용 방안을 제시해 선정됐다.
확보한 특별교부세는 산울동 복합커뮤니티센터 내 공동육아나눔터 조성에 투입된다. 별도의 시비 부담 없이 사업을 추진하며, 2027년 상반기 복합커뮤니티센터 개청 일정에 맞춰 문을 열 예정이다.
공동육아나눔터에는 장난감 대여공간과 프로그램실, 돌봄 공간 등을 마련해 주민들의 일상적인 자녀 돌봄과 돌봄 품앗이 활동을 지원한다.
특히 관내 공동육아나눔터 가운데 처음으로 요리 활동이 가능한 특화공간을 조성해 부모와 자녀가 함께 참여하는 다양한 요리 프로그램을 운영할 계획이다.
김려수 보건복지국장은 "이번 공모 선정으로 산울동 주민들이 보다 가까운 곳에서 돌봄 서비스를 제공받을 수 있게 됐다"며 "아이에게는 즐거운 놀이공간, 부모에게는 든든한 돌봄 공간이 될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com