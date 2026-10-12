男부럽지 않네...WKBL, 女농구 AG 대표팀에 1억5000만원 포상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국여자농구연맹(WKBL)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 여자농구 대표팀과 동메달을 획득한 3대3 대표팀에 총 1억5000만원의 포상금을 지급한다. 이날 한국프로농구연맹(KBL)이 12년 만에 아시안게임 정상을 탈환한 남자농구 국가대표팀에 포상금 1억원을 지급했다.

WKBL은 12일 서울 달개비 컨퍼런스하우스에서 제30기 제3차 이사회를 열고 아시안게임 여자농구 국가대표팀 포상금 지급안을 의결했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 여자 농구 대표팀이 9월 26일 일본 나고야에 위치한 아이치 국제 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자농구 시상식에서 금메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.05 football1229@newspim.com

여자농구 대표팀은 중국과 일본을 차례로 꺾고 정상에 올랐다. 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만에 금메달을 탈환했다. WKBL 소속 선수들로 구성된 3대3 대표팀도 동메달을 획득하며 아시안게임 사상 첫 메달을 수확했다. WKBL은 어려운 여건에서도 성과를 낸 선수단의 노력을 인정해 포상금을 지급하기로 했다.

WKBL 관계자는 "어려운 여건 속에서도 훌륭한 성적으로 국민들의 성원에 보답한 국가대표 선수단에 포상금을 지급하는 것으로 이사회를 통해 결정했다"며 "여자농구 대표팀에 보내주신 관심과 응원에 감사드린다"고 밝혔다.

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