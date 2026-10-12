KBL, 'AG 12년 만에 金' 남자농구 대표팀에 1억원 포상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국프로농구연맹(KBL)이 12년 만에 아시안게임 정상을 탈환한 남자농구 국가대표팀에 포상금 1억원을 지급한다.

KBL은 12일 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 획득한 대한민국 남자농구 국가대표팀에 포상금 1억원을 지급한다고 발표했다. 이번 포상금은 아시안게임 정상에 오른 대표팀의 노고를 격려하고 국가대표팀의 국제 경쟁력 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자 농구 대표팀이 9월 20일 일본 나고야에 위치한 아이치 국제 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 시상식에서 금메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.20 football1229@newspim.com

한국 남자농구가 아시안게임에서 금메달을 목에 걸은 것은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다. 대표팀은 이번 대회에서 뛰어난 경기력과 투혼을 발휘하며 정상에 올랐다.

이수광 KBL 총재는 "국가대표팀이 어려운 여건 속에서도 뛰어난 경기력과 투혼으로 금메달을 획득해 국민들에게 큰 감동을 안겨줬다"며 "선수단과 코칭스태프 모두에게 진심으로 축하와 감사의 말씀을 전한다"고 밝혔다. 이어 "이번 금메달이 한국 농구의 저력을 확인하는 계기가 되길 바라며, 2026-2027 KCC 프로농구 흥행으로도 이어지길 기대한다"고 덧붙였다.

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