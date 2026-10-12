우원식 "집권여당이면 대통령 인사 판단 존중해야…김지용 공방 지나쳐"

AI 핵심 요약beta
- 우원식 의원이 12일 김지용 후보자 논란에 대통령 인사 존중을 말했다.
- 그는 여권 내부의 공방이 책임 있는 태도가 아니라고 비판했다.
- 또 청문회와 함께 촘촘한 인사검증 필요성을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 더불어민주당 의원(전 국회의장)은 12일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 둘러싼 여권 내부 비판에 대해 "명색이 집권여당의 일원이라면 대통령의 인사 판단을 우선적으로 존중해야 한다"고 밝혔다.
우 의원은 12일 자신의 페이스북에 "대통령께서 지명한 김지용 후보자 국회 청문회가 곧 열린다"며 "대통령의 인사 판단 자체를 계속 정치적 공방의 대상으로 삼는다면 이는 책임있는 집권여당의 태도도 아니다"라고 지적했다.
그는 "너무 지나쳐, 국민들 보시기에 참으로 볼썽사납다"며 "다른 정치적 계산이 있는 것 아니냐는 의심을 자초할 수도 있다"고 비판했다.
우 의원은 "인사는 사실과 기록, 그리고 맡길 일을 제대로 해낼 수 있는지를 놓고 판단해야 한다"고 강조했다.
이어 "김대중 대통령은 그런 인사를 했다"며 "김중권 전 비서실장은 노태우 정부 청와대 정무수석을 지낸 정통 보수 정치인이었지만 국민의 정부 초대 비서실장으로 발탁했다"고 설명했다.
그러면서 "과거의 진영보다 지금 맡길 역할과 국정에서의 쓰임을 본 것"이라며 "임동원 전 장관도 군인과 외교관으로 보수정부에서 일했던 인물이지만 그의 전문성과 역량을 보고 외교안보수석, 통일부 장관, 국정원장 등 핵심 역할을 맡겼다"고 부연했다.
우 의원은 "우리 민주진영의 역사도 다르지 않다"며 "노무현 대통령 탄핵에 찬성했던 정치인들 가운데도 이후 다시 민주당에서 중요한 역할을 맡은 사람들이 있다"고 했다.
그는 "추미애 지사 역시 훗날 문재인 정부의 법무부 장관을 지냈다"며 "왜 그랬겠느냐. 과거를 잊어서가 아니라 그것만으로 한 사람 전체를 판단하지 않았기 때문"이라고 말했다.
아울러 "개혁은 제도를 바꾸고, 그 제도를 제대로 움직일 사람을 찾는 일"이라며 "절차를 거쳐 사실관계를 확인하기도 전에 예단하고 딱지를 붙이는 것은 온당하지 않다"고 목소리를 높였다.
다만 우 의원은 "청와대도 최근 인사 논란을 계기로 인사검증 과정을 차분히 돌아볼 필요가 있다"며 "대통령을 제대로 뒷받침하려면, 누구도 검증 과정을 의심하지 않도록 더 촘촘하고 신뢰할 수 있는 인사검증 시스템을 갖춰야 한다"고 덧붙였다.
그는 "이제 청문회라는 절차적인 과정을 통해 엄정하게 검증하고 확인하는 국회의 시간"이라며 "더 이상 대통령의 인사권에 대한 집권여당 내부의 불필요한 논란이 없기를 바란다"고 촉구했다.
allpass@newspim.com