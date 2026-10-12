보험연수원 '크립토 리터러시' 1년 만에 누적 수강생 2400명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 보험연수원은 12일 크립토 리터러시 1주년을 맞았다
- 누적 수강생 2413명·수료율 95.3%를 기록했다
- 내년 보험설계사 과정 신설 등 확대할 계획이다
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크립토 장학금 5000만원 지급
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험연수원이 지난해 9월 개설한 '크립토 리터러시' 과정이 1주년을 맞아 누적 수강생 2400명을 넘어섰다고 12일 밝혔다.
크립토 리터러시는 일반 국민을 대상으로 디지털자산의 원리와 활용을 교육하는 과정이다. 지난 1년간 총 11회 운영해 누적 수강생 2413명, 수료생 2300명(수료율 95.3%)을 기록했다. 보험연수원에 따르면 금융권 교육기관 가운데 가장 많은 수강생을 배출했다.
첫 과정은 수강 신청 접수 개시 10분 만에 마감되는 등 개설 초기부터 높은 관심을 받았다. 이후에도 회당 평균 200명가량이 꾸준히 수강했다.
보험연수원은 지난 2월부터 디지털자산 이용 활성화를 위해 국내 교육기관 최초로 스테이블코인(USDT·USDC)으로 교육비를 결제하면 10%를 할인하는 제도를 운영하고 있다. 현재까지 107명이 스테이블코인으로 결제해 약 9300 USDT·USDC를 수취했으며, 향후 이를 크립토 장학금 형태로 수강생들에게 환원할 예정이다.
올해 초부터는 학습성취도 평가를 거쳐 성적 우수자에게 '크립토 장학금'을 지급하고 있다. 현재까지 총 504명에게 한화 가치 약 5000만원에 해당하는 장학금을 지급했다.
보험연수원은 교육뿐 아니라 글로벌 산업 현장을 직접 경험할 수 있는 기회도 제공하고 있다. 지난해 업무협약(MOU)을 맺은 팩트블록과 함께 지난 9월 30일부터 10월 1일까지 열린 'KBW2026 with Upbit' 메인 콘퍼런스에 8월 과정 수강생 189명의 현장 참석을 지원했다.
참관 수강생 대상 설문조사 결과 응답자 전원(100%)이 크립토 리터러시 과정에서 배운 내용이 KBW 세션을 이해하는 데 도움이 됐다고 답했다. 96.9%는 교육과 산업행사 참관을 연계한 프로그램에 다시 참여하고 싶다고 밝혔다.
보험연수원은 내년부터 신규 주제를 보강하고 보험설계사를 대상으로 한 크립토 리터러시 과정도 신설할 계획이다.
기존 교육과정에는 비트코인, 스테이블코인, 중앙은행 디지털화폐(CBDC), 자금세탁방지(AML), 커스터디 등 시의성 높은 주제를 반영해 연 8회 운영할 예정이다.
보험설계사 대상 과정은 디지털자산 투자 권유나 투자기법 교육이 아닌, 변화하는 금융환경과 디지털자산의 기본 원리, 활용 사례, 관련 위험을 균형 있게 이해할 수 있도록 구성할 방침이다.
하태경 보험연수원장은 "디지털자산은 미래 금융의 핵심 분야"라며 "1년 만에 2400명이 다녀간 것은 그만큼 교육 수요가 높다는 뜻이며, 앞으로도 시의성 있는 주제 발굴과 산업 현장 연계를 강화해 국민 누구나 디지털자산을 바르게 이해할 수 있는 교육과정으로 키워나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com