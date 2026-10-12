대전 노루벌서 16~17일 녹색체험여행…숲속 음악회·체험 풍성

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구가 16일부터 이틀간 녹색체험여행을 연다
- 16일에는 학교 환경동아리 운영 사례 발표대회가 열린다
- 17일에는 숲속 음악회와 생태체험 행사가 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구 노루벌적십자생태원에서 오는 16일부터 이틀간 숲속 음악회와 생태체험 등 가족 단위 방문객을 위한 환경문화 행사가 열린다.
대전 서구는 대한적십자사 대전·세종지사와 함께 16~17일 '제16회 갑천누리길 녹색체험여행'을 개최한다고 12일 밝혔다.
행사 첫날인 16일에는 지역 초·중학교 환경동아리 10개 팀이 참여하는 '제5회 서구학교 환경동아리 운영 사례 발표대회'가 열린다. 학생들은 학교에서 실천한 환경보호 활동과 성과를 공유한다.
17일에는 생태원 일대에서 시민 참여 프로그램이 진행된다.
주요 행사로는 ▲숲속 음악회 ▲나무 오르기 체험인 트리클라이밍 ▲반딧불이 유충 방사 ▲노루벌 생태네컷 ▲숲길 전자스탬프 투어 등이 마련된다.
이 밖에도 친환경 목공 체험과 반려식물 화분 만들기, 증강현실(AR)·가상현실(VR)을 활용한 자원순환 체험 부스가 운영된다.
전문학 서구청장은 "노루벌은 자연경관과 생태 자원을 갖춘 지역의 환경교육 공간"이라며 "시민들이 가족, 이웃과 함께 가을 자연을 즐기며 환경의 중요성을 되새기는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com