세라젬, 포스코이앤씨 '더샵갤러리 러너스 하우스'에 헬스케어 가전 배치

안마의자·순환체어 등 선보여

오는 11월 8일까지 체험존 운영

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 세라젬은 포스코이앤씨의 주택문화홍보관 '더샵갤러리'에 마련된 러닝 라이프스타일 공간 '러너스 하우스(RUNNER'S HOUSE)'에 자사 헬스케어 제품 라인업을 선보인다고 12일 밝혔다.

러너스 하우스는 서울 강남구 자곡동 더샵갤러리 내에 구축된 공간으로 오는 11월 8일까지 운영된다. 'RUN. RECOVER. LIVE'를 슬로건으로 러닝 전 준비 단계부터 운동 후 회복, 휴식, 수면에 이르는 러너의 일상을 실제 주거 공간에 구현한 것이 특징이다.

[사진=세라젬]

세라젬은 러너스 하우스가 지향하는 라이프스타일에 맞추어 자사 헬스케어 기기를 공간별로 배치했다. 건강한 삶을 위한 7가지 습관인 '세븐 해빗(7-HABIT)' 체계를 기반으로 휴식, 회복, 에너지, 순환, 피부 관리 등 일상 속 건강 관리 영역을 아우르는 제품군을 구성해 주거 공간 내 웰니스 솔루션을 제시한다.

거실에는 러닝 전후 휴식과 회복을 돕는 안마의자 '파우제 M8 Fit 아트에디션'을, 서재에는 운동 후 혈액순환 관리를 돕는 '셀트론 순환체어'를 설치했다. 서브룸에는 소파와 마사지 베드 기능을 겸한 '리플랙스 마사지 소파베드'를, 주방에는 맞춤형 pH 물을 제공하는 '밸런스 아쿠아'를 배치해 수분 보충을 돕도록 했다. 파우더룸에는 피부 진정을 돕는 '메디스파 올인원'을 구성했다.

아울러 프라이빗 체험 공간인 '딥 릴렉서 존'을 조성해 '파우제 M8 Fit'과 '리플랙스 마사지 소파베드'의 주요 기능을 직접 체험해 볼 수 있도록 했다. 공용 홀에는 '파우제 M4', '마스터 V5' 등을 전시해 브랜드 헬스케어 라인업을 다각도로 소개한다.

이와 함께 오는 10월 22일부터 11월 1일까지는 더샵갤러리 4층에서 신진 작가들과 협업한 '파우제 M8 Fit 아트 온 아트 릴레이' 전시를 진행한다. 제품과 예술 작품을 결합한 해당 전시는 네이버 예약을 통해 관람이 가능하다.

stpoemseok@newspim.com