SKT, 성수서 'K-보물길' 추진...문화유물 체험과 지역관광 연계

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T팩토리 성수서 전시·체험 콘텐츠 선보여

11월 첫 협업 프로그램 공개

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤은 국립중앙박물관, 한국방문의해위원회, 국립박물관문화재단과 함께 문화유물 체험을 지역관광으로 연결하는 민관협력 프로젝트 'K-보물길(K-Treasure Road)'을 추진한다고 12일 밝혔다.

서울 성동구에 위치한 T 팩토리 성수. [사진=SKT]

이번 프로젝트는 '2027~2029 한국방문의 해'를 계기로 기획됐다. 서울 성수동에 위치한 SK텔레콤의 브랜드 체험 공간 'T 팩토리(T Factory) 성수'에서 문화유물을 소재로 한 전시와 체험 콘텐츠를 선보이고, 이를 지역박물관 방문과 관광으로 연결하는 것이 목표다.

SK텔레콤은 청년 세대와 외국인 관광객이 많이 찾는 성수동의 특성을 활용해 문화유물과 박물관을 친근하게 접할 수 있는 체험 프로그램을 마련할 계획이다.

이를 위해 T 팩토리 성수를 전시 공간으로 제공하고 한국방문의해위원회와 공동으로 전시 기획 및 콘텐츠 제작을 진행한다. 공간 내 디지털 전시 인프라를 활용해 문화유물과 국립박물관 상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'를 체험형 콘텐츠로 선보일 예정이다.

참여 기관별 역할도 분담했다. 한국방문의해위원회는 기관 간 협업과 지역관광 연계, 사업 운영 및 홍보를 지원한다. 국립중앙박물관은 전시 콘텐츠에 대한 전문 감수를 맡고, 국립박물관문화재단은 뮷즈 협업 상품을 공동 기획·제작한다.

SK텔레콤과 참여 기관들은 오는 11월 첫 협업 프로그램을 공개하고 2027년까지 단계적으로 프로젝트를 확대할 방침이다.

아울러 T 팩토리 성수에서 국립중앙박물관과 지역박물관으로 이어지는 관광 동선을 마련하고, 지역 관광지 및 소상공인과의 연계도 추진한다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드 본부장은 "이번 협업을 통해 T 팩토리 성수를 찾는 방문객이 우리 문화유물의 매력을 새롭게 발견하고, 지역 여행의 즐거움까지 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

flurry327@newspim.com