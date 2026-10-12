에이스침대, '닥터스 온열매트' 9월 판매량 전월 대비 2.5배 급증

10월 난방 공백기...증가세 이어질 듯

1mm 초슬림 탄소 섬유 기술 적용

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대는 환절기 일교차가 커지며 난방 공백기를 맞은 소비자를 중심으로 '닥터스 온열매트' 수요가 늘면서 지난 9월 판매량이 전월 대비 2.5배 증가했다고 12일 밝혔다.

에이스침대가 자사 온열매트 판매 동향을 분석한 결과, 전국적으로 일교차가 커진 9월 중순 이후 주문량이 급격히 늘어났다. 지난해에도 11월 판매량이 10월 대비 39.2% 늘어나는 등 늦가을로 갈수록 수요가 확대되는 흐름을 보인 만큼, 본격적인 추위가 시작되는 10월 이후에도 견조한 판매 성장세가 이어질 것으로 전망된다.

에이스침대 '닥터스 온열매트' [사진=에이스침대]

제품 구성별 판매량에서는 1인용 제품의 비중이 높게 집계됐다. 이는 1인 가구 증가 추세와 더불어, 동일한 공간에서 수면하더라도 개인의 체질과 취향에 따라 수면 온도를 개별 관리하려는 소비자 수요가 반영된 결과로 풀이된다.

에이스침대의 '닥터스 온열매트'는 온열 제품 전문기업 '닥터 서플라이'와 협업해 개발한 제품이다. 특허받은 탄소 섬유 기술을 활용해 약 1mm 두께의 초슬림 구조를 구현했다. 두꺼운 피복 열선과 솜 부자재를 사용하는 일반 온열매트와 달리, 매트리스 본연의 쿠션감을 감쇄하지 않고 유지하면서 효과적인 체온 관리를 제공하는 것이 특징이다.

소비자 편의를 고려한 제어 기능도 탑재됐다. LCD 온도조절기를 통해 온도를 99단계까지 세분화해 설정할 수 있으며, 타이머는 1시간 단위로 최대 12시간까지 조절 가능하다. 전용 모바일 앱과 블루투스를 연결하면 스마트폰을 이용한 원격 제어도 지원한다. 디자인 면에서는 쉐브론(V자형) 패턴을 적용해 침실 인테리어와의 조화를 도모했다.

아울러 KC 안전인증, EMF 인증, EMC 인증을 비롯해 라돈 방사능 측정 시험과 에이스침대 침대공학연구소의 내구성 테스트를 완료해 안전성을 확보했다. 전 제품을 국내에서 생산하며, 전용 핫라인을 통해 A/S 접수 및 상담을 지원한다.

stpoemseok@newspim.com