교원투어, '교원투어 RISE' 론칭...B2B 여행시장 공략 본격화

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원투어가 B2B 전용 여행 브랜드 '교원투어 RISE'를 론칭하고 B2B 여행시장 공략에 나선다고 12일 밝혔다.

인센티브 투어를 비롯해 해외연수와 산업 탐방 등 기업 수요에 맞춘 상품과 운영 서비스를 앞세워 기업 고객을 확대하고 B2B 여행사업을 새로운 성장동력으로 육성한다는 전략이다.

교원투어는 전신인 교원여행이 출범한 1996년부터 구몬학습, 빨간펜, 교원 웰스(Wells) 등 교원그룹 주요 영업조직의 인센티브 투어를 기획해 왔다. 특히 영업조직의 특성과 기업별 여행 목적을 고려한 프로그램을 운영하며 B2B 여행 분야의 전문성을 쌓아왔다.

교원투어는 최근 B2B 사업 확대를 위해 전담조직을 신설하고 관련 인력을 확충하는 등 관련 사업 역량 강화에 나섰다. 이번 교원투어 RISE 론칭을 통해 B2B 여행시장 공략에 속도를 낸다.

교원투어 관계자는 "30년간 축적한 기업·단체 여행 운영 경험을 바탕으로 기업의 다양한 목적에 대응할 수 있도록 B2B 상품과 서비스를 체계화했다"며 "그룹사 연계 혜택과 기업 수요에 맞춘 상품 및 서비스를 통해 기업 고객을 적극 유치하는 등 B2B 여행사업을 새로운 성장동력으로 삼고 지속가능한 성장 기반을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com