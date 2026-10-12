'2026 마마 어워즈', 12일 후보 최초 공개…팬스 초이스 투표 시작

AI 핵심 요약beta
- CJ ENM이 12일 마마 어워즈 후보를 최초 공개했다.
- 올해 팬 투표와 베스트 송 톱 10 부문이 신설됐다.
- 심사 대상은 2025년 10월 1일~2026년 9월 30일 발매작이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '2026 마마 어워즈'가 부문별 후보를 최초 공개하고 글로벌 K-팝 팬들의 선택을 받는 투표를 시작한다. 올해는 한 해를 대표하는 음악적 성과를 거둔 10곡을 선정하는 '베스트 송 톱 10(BEST SONG TOP 10)' 부문이 신설돼 관심을 모은다.
CJ ENM은 12일 오후 6시 '2026 마마 어워즈' 노미네이션 방송을 통해 각 부문 후보 아티스트와 작품을 최초 공개한다고 밝혔다.
이번 방송은 장예원 아나운서와 김윤하 음악평론가가 진행을 맡는다. Mnet과 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스를 통해 전 세계에 방영되며, 티빙을 비롯해 Mnet K팝, Mnet TV, M2, KCON 공식 유튜브 채널에서도 시청할 수 있다.
노미네이션 방송 종료와 함께 글로벌 팬 투표로 진행되는 '팬스 초이스(FANS' CHOICE)' 1차 투표도 시작된다. 투표는 엠넷플러스와 엑스(X) 해시태그 투표를 통해 참여할 수 있으며, 구체적인 일정과 방식은 엠넷플러스 공식 페이지에서 확인할 수 있다.
'마마 어워즈'는 팬들의 의견을 적극적으로 반영하는 '마마 슈퍼팬' 제도 등 다양한 시도를 통해 글로벌 음악 시상식으로서 입지를 다져왔다. 매년 차별화된 시각을 바탕으로 여러 시상 부문을 선보이며 음악 업계와 팬덤이 함께 즐기는 축제로 자리매김하고 있다.
올해 심사 대상은 2025년 10월 1일부터 2026년 9월 30일까지 발매된 음반과 음원이다. 글로벌 팬 투표 결과는 '팬스 초이스' 부문 심사에 반영된다. 장르 및 가수 부문의 최종 수상작과 수상자는 국내외 음원·음반 데이터와 글로벌 음악 업계 전문가들로 구성된 심사위원단의 평가를 종합해 결정된다.
특히 올해는 국내외 음원 성적을 토대로 한 해를 대표하는 음악적 성과를 거둔 10곡을 선정하는 '베스트 송 톱 10' 부문이 새롭게 마련됐다. 신설 부문을 통해 어떤 곡이 후보에 오를지에도 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com