'대회 3연패 무산' 김효주, 아람코 코리아 공동 7위...일본 야마시타 우승

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김효주가 레이디스 유러피언투어(LET) 아람코 코리아 챔피언십 최종 라운드에서 6타를 줄였지만, 대회 3연패 달성은 실패했다.

김효주는 11일 경기도 고양 뉴코리아 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6언더파 66타를 기록했다. 최종 합계 13언더파 275타를 적어낸 김효주는 공동 7위로 대회를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 김효주. [사진=LET]

2024년 이 대회 초대 챔피언에 오른 뒤 지난해 타이틀 방어에 성공했던 김효주는 올해 사상 첫 3연패에 도전했지만 정상 수성에는 실패했다.

김효주는 3라운드까지 선두 야마시타 미유(일본)에게 6타 뒤진 공동 13위에 머물렀다.

최종 라운드에서는 초반부터 추격에 나섰다. 3번 홀(파4)과 4번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡았고, 9번 홀(파4)에서도 한 타를 줄이며 전반에만 3타를 줄였다.

후반에도 정확한 아이언 샷을 앞세워 상승세를 이어갔다. 11번 홀(파3)에서 버디를 추가한 뒤 14번 홀(파4), 16번 홀(파4), 17번 홀(파5)에서도 잇따라 타수를 줄였다.

한때 선두와 격차를 3타까지 좁혔지만 야마시타도 꾸준히 타수를 줄이며 추격을 허용하지 않았다. 김효주는 마지막 18번 홀(파4)에서 이날 유일한 보기를 기록했다.

우승은 3라운드까지 선두를 지켰던 야마시타가 차지했다. 야마시타는 이날 17번 홀(파5) 이글을 포함해 9언더파를 몰아치며 최종 합계 22언더파 266타를 기록했다. 2위 사라 코우스코바(체코·19언더파 269타)를 3타 차로 따돌렸다. 최종 라운드 9언더파는 코스 레코드다.

[서울=뉴스핌] LET 아람코 코리아 챔피언십 우승을 차지한 일본 야마시타 미유. [사진=LET] 2026.10.11 football1229@newspim.com

LPGA 투어 통산 4승의 야마시타는 지난해 AIG 여자오픈 우승에 이어 LET 통산 두 번째 우승도 기록했다. 우승 상금 30만 달러(약 4억 원)도 손에 넣었다.

한국 선수 중에서는 박성현이 최종 합계 10언더파 278타로 공동 14위에 올랐다. 이정은6은 8언더파 280타로 공동 19위, 아마추어 김규빈과 이정은은 5언더파 283타로 공동 36위에 자리했다.

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