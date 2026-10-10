김효주, 아람코 코리아 3R 공동 13위로 밀려...멀어진 3연패

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박성현도 이븐파 그쳐 공동 2위서 공동 13위로 추락

전 세계 1위 청야니, 선두 야마시타에 1타차 단독 2위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 유럽여자프로골프투어(LET) 아람코 코리아 챔피언십(총상금 200만 달러) 셋째 날 선두와의 격차를 좁히지 못하며 대회 3연패 달성에 빨간불이 들어왔다.

김효주는 10일 경기도 고양시 뉴코리아CC(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 70타를 쳤다. 중간합계 7언더파 209타를 기록한 김효주는 이틀 연속 선두를 지킨 야마시타 미유(일본·13언더파 203타)에 6타 뒤진 공동 13위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주. [사진=LET] 2026.10.10 psoq1337@newspim.com

김효주는 3번홀(파4) 보기로 시작했으나 5번홀(파5)과 8번홀(파5)에서 버디를 낚아 전반에 1타를 줄였다. 후반 14번 홀(파4) 버디로 상승세를 타는 듯했지만 15번홀(파3) 보기로 주춤했다. 이어 17번홀(파5) 버디를 보태며 3라운드를 마쳤다.

전날 공동 2위였던 박성현은 이글 1개, 버디 3개, 보기 3개, 더블 보기 1개로 냉온탕을 오가며 이븐파 72타를 쳐 중간 합계 7언더파 209타, 공동 13위로 떨어졌다.

반면 아마추어 김규빈은 버디를 7개에 보기, 더블 보기 1개를 곁들여 4언더파 68타를 기록 7언더파 209타로 김효주와 박성현과 함께 공동 13위로 뛰어 올라다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 청야니. [사진=LET] 2026.10.10 psoq1337@newspim.com

전 세계랭킹 1위 쩡야니(대만)가 보기 없이 버디만 6개를 솎아내며 중간합계 12언더파 204타로 선두 야마시타를 1타 차로 바짝 턱밑 추격했다.

37세의 쩡야니가 이번 대회에서 우승을 차지할 경우 통산 4번째 유럽여자프로골프투어(LET) 정상에 오르며 부활 신화를 또 한 번 쓰게 된다. 특히 109주 연속 세계 랭킹 1위를 지켰던 전 여왕으로서 아람코 시리즈 한국 대회 첫 대만인 챔피언 타이틀까지 차지하게 된다.

psoq1337@newspim.com