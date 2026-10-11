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[KLPGA] 유현조, HJ중공업·동부건설 챔피언십 우승…1점 차 접전 끝 시즌 2승·통산 4승

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  • 유현조가 11일 HJ중공업·동부건설 챔피언십 우승했다.
  • 최종합계 52점으로 김민선·안지현을 1점 차로 제쳤다.
  • 시즌 2승이자 통산 4승, 상금 1억8000만원을 얻었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 유현조가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 HJ중공업·동부건설 챔피언십 정상에 오르며 시즌 2승을 달성했다.

유현조는 11일 경남 양산시 에이스원 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 4개와 보기 2개로 6점을 추가했다.

[서울=뉴스핌] KLPGA 통산 4승을 거둔 유현조. [사진=KLPGA] 2026.10.11 football1229@newspim.com

변형 스테이블포드 방식으로 열린 이번 대회에서 유현조는 최종 합계 52점을 기록해 김민선과 안지현(이상 51점)을 1점 차로 제치고 우승을 차지했다.

이 대회는 알바트로스 8점, 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하는 -3점을 부여해 합산 점수로 순위를 가린다.

유현조는 지난 5월 DB 위민스 챔피언십에 이어 시즌 두 번째 우승을 기록했다. 통산 승수는 4승으로 늘었고 우승 상금 1억8000만원도 획득했다.

4점 차 단독 선두로 최종 라운드를 시작한 유현조는 1번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 출발했다. 2번 홀(파4)에서 보기를 범했지만, 3번 홀(파5)에서 곧바로 버디로 만회했다. 8번 홀(파4)에서도 버디를 추가하며 전반에 5점을 획득했다.

같은 조에서 경기한 김민선도 추격에 나섰다. 전반에 버디 3개를 잡아 유현조와 격차를 3점으로 줄였다. 이에 유현조는 10번 홀(파4)에서 약 7.8m 거리의 버디 퍼트를 성공시키며 다시 5점 차를 만들었다. 하지만 김민선이 13번 홀(파5)과 14번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡으며 다시 1점 차까지 따라붙었다.

승부는 마지막까지 이어졌다. 유현조는 16번 홀(파4)에서 보기를 기록했지만, 김민선 역시 같은 홀에서 보기를 범하면서 1점 차 리드를 유지했다.

18번 홀(파4)에서는 김민선의 버디 퍼트가 빗나갔고, 유현조가 파로 마무리하면서 우승을 확정했다.

[서울=뉴스핌] KLPGA 통산 4승을 거둔 유현조. [사진=KLPGA] 2026.10.11 football1229@newspim.com

안지현의 추격도 매서웠다. 15위로 출발한 안지현은 16번 홀까지 버디 11개를 몰아치며 유현조와 격차를 1점까지 좁혔다. 그러나 마지막 18번 홀에서 티샷이 페널티 구역으로 향했고, 결국 보기로 홀아웃하며 역전에 실패했다.

김민선과 안지현은 나란히 51점으로 공동 2위에 자리했다. 이예원은 최종 합계 50점으로 4위를 기록했다. 유현조는 이번 우승으로 시즌 상금 순위와 대상 경쟁에서도 상위권으로 올라서게 됐다.

football1229@newspim.com

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