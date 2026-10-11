'탱크데이' 논란 딛고 반등 스타벅스…5개월 만에 업계 1위 탈환

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9월 카드 추정 결제액 1211억원…전월 대비 4.3% 증가

투썸플레이스에 4개월 연속 뒤처지다 역전

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 스타벅스가 이른바 '탱크데이' 논란 이후 하락했던 신용·체크카드 추정 결제액을 회복하며 5개월 만에 커피 브랜드 1위 자리를 되찾았다.

지난 5월부터 투썸플레이스에 밀렸던 스타벅스는 6월을 저점으로 3개월 연속 결제액이 증가하면서 지난달 순위를 뒤집었다.

11일 AI 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난 9월 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제액은 1210억8000만원으로 집계됐다. 이는 전월(1161억2000만원)보다 4.3% 증가한 규모다.

스타벅스가 이른바 '탱크데이' 논란 이후 하락했던 신용·체크카드 추정 결제액을 회복하며 5개월 만에 커피 브랜드 1위 자리를 되찾았다. 사진은 서울 시내의 한 스타벅스 매장앞으로 시민들이 지나다니는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

스타벅스의 카드 추정 결제액은 지난 6월 1003억9000만원까지 감소했으나 이후 반등세를 이어갔다. 7월 1100억6000만원으로 증가한 데 이어 8월 1161억2000만원, 9월 1210억8000만원을 기록하며 3개월 연속 상승했다.

반면 같은 기간 투썸플레이스의 결제액은 감소했다. 투썸플레이스의 9월 추정 결제액은 1105억원으로 전월(1179억9000만원) 대비 6.4% 줄었다.

이에 따라 두 브랜드의 결제액 순위도 5개월 만에 역전됐다. 지난 8월에는 투썸플레이스가 스타벅스보다 약 19억원 앞섰지만, 9월에는 스타벅스가 약 106억원 더 많은 결제액을 기록했다.

앞서 투썸플레이스는 지난 5월부터 8월까지 4개월 연속 스타벅스를 앞섰다. 다만 양사의 결제액 격차는 7월 약 70억원에서 8월 약 19억원으로 줄어들며 역전 가능성을 보였다.

업계에서는 스타벅스의 결제액 회복을 두고 지난 5월 불거진 '탱크데이' 논란의 영향이 점차 줄어들고 있다는 해석이 나온다. 중단했던 신제품 출시와 고객 대상 프로모션을 재개한 점도 실적 회복에 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다.

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 5월 18일 텀블러 할인 행사에서 '탱크 데이'라는 표현을 사용해 논란에 휩싸였다. 해당 문구가 5·18 민주화운동을 비하하는 것으로 받아들여지면서 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 비판이 확산했다.

논란이 커지자 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 공개 사과와 임직원 대상 역사 교육 등 후속 조치에 나섰다. 당시 예정됐던 여름 신제품 출시와 각종 판촉 행사도 잠정 중단했다.

이후 스타벅스는 지난 7월부터 신제품 출시와 고객 혜택 프로그램을 단계적으로 재개하며 영업 정상화에 나섰다.

pmk1459@newspim.com