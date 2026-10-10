전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.10 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLS] 손흥민, 11일 밴쿠버전 출격 뮐러과 리턴매치

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 손흥민이 11일 LAFC 복귀전서 팀 구원에 나선다.
  • LAFC는 최근 부진으로 감독을 교체하고 6위로 추락했다.
  • 손흥민·부앙가 화력과 뮐러와의 재대결이 변수다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LAFC 타마리트 임시 감독 "흥부 듀오가 핵심 공격 자원"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 태극마크를 달고 한국 축구 역사를 새로 쓴 손흥민(LAFC)이 소속팀 복귀전에서 위기의 팀을 구하기 위해 나선다. LAFC는 오는 11일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 정규시즌 홈경기를 치른다. 최근 10경기 1승 5무 4패의 극심한 부진 속에 서부 콘퍼런스 6위까지 추락한 LAFC는 반등이 절실하다.

팀 분위기는 격변을 겪었다. 손흥민이 대표팀에 차출된 사이 마크 도스 산토스 감독이 성적 부진으로 경질됐다. 사비 타마리트 임시 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 타마리트 감독은 "명확한 경기 철학과 정체성을 바꾸지 않을 것"이라며 "손흥민과 드니 부앙가를 핵심 공격 자원으로 활용하겠다"고 밝혔다. 리그 6골 13도움으로 도움 공동 선두인 손흥민과 14골 8도움을 기록 중인 부앙가의 화력이 승리의 열쇠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 지난 5월 열린 올랜도 시티와의 경기에서 부앙가에게 어시스트를 기록한 후 부앙가와 세리머니를 하고 있다. [사진 = LAFC SNS] 2026.10.10 psoq1337@newspim.com

손흥민의 절정의 감각은 대표팀에서도 빛났다. 9~10월 A매치 4연전 동안 3골을 폭발했다. 지난달 에콰도르전, 우루과이전 연속골에 이어 지난 6일 우즈베키스탄전에서는 환상적인 프리킥으로 골망을 흔들었다. A매치 통산 59호 골을 달성한 손흥민은 차범근(58골)을 넘어 한국 남자 축구 역대 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.

이번 밴쿠버전의 최고 관전 포인트는 토트넘 시절 라이벌이었던 토마스 뮐러(9골 8도움)와의 재대결이다. 두 선수는 지난 8월 맞대결에서도 나란히 골을 주고받으며 1-1 무승부를 기록했다. 지난해 플레이오프 패배를 갚아야 하는 LAFC 입장에서 서부 1위 밴쿠버전 승리는 플레이오프 상위권 진입을 위해 반드시 넘어야 할 산이다. 대기록을 작성하고 돌아온 손흥민이 사령탑 교체라는 파도를 넘고 팀의 연패 탈출을 이끌지 주목된다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
사진
JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동