캠코, 1.3조원 규모 압류재산 3485건 공매

AI 핵심 요약beta
- 캠코가 12일부터 14일까지 압류재산 3485건을 공매했다.
- 공매 규모는 1조3666억원이며 부동산 3402건과 동산 83건이다.
- 수도권 주거용 456건 포함, 70% 이하 물건도 1761건이다.
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감정가 70% 이하 물건 1761건 포함
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국자산관리공사(캠코)가 이달 중순 1조3666억원 규모의 압류재산 3485건을 공매에 부친다.
캠코(사장 정정훈)는 오는 12일부터 14일까지 3일간 온라인 공공자산처분시스템 온비드를 통해 총 1조3666억원 규모의 압류재산 3485건에 대한 입찰을 진행한다고 8일 밝혔다. 개찰 결과는 15일 발표된다.
공매 물건은 부동산 3402건과 동산 83건으로 구성됐다. 부동산은 토지가 1831건으로 가장 많고 주거용 건물 825건, 상가·업무용 건물 580건, 산업용 및 기타 특수용 건물 33건, 용도복합용 건물 133건 등이다. 동산에는 자동차와 운송장비, 각종 물품, 권리·증권 등이 포함된다.
주거용 건물의 경우 서울과 경기 등 수도권 소재 물건 456건을 포함해 전국에서 825건이 공매 대상에 올랐다. 특히 전체 공매 물건 가운데 감정가의 70% 이하로 매각 예정가격이 책정된 물건도 1761건에 달해 실수요자들의 관심이 예상된다.
압류재산 공매는 세무서나 지방자치단체 등 공공기관이 국세·지방세 체납액을 징수하기 위해 압류한 재산을 매각하는 절차다. 토지와 주택을 비롯해 자동차, 귀금속, 유가증권 등 다양한 자산이 공매 대상이 될 수 있다.
입찰 참여자는 물건의 권리관계와 임차인 관련 사항 등을 사전에 확인해야 한다. 특히 임차인에 대한 명도 책임은 매수자에게 있을 수 있어 주의가 필요하다.
세금 납부나 송달 불능 등의 사유로 입찰 전에 공매가 취소될 가능성도 있는 만큼 입찰 전 등기부 등 관련 공부를 확인하고 현장조사를 진행하는 것이 권장된다.
입찰은 온비드 홈페이지와 모바일 앱을 통해 시간과 장소에 관계없이 참여할 수 있다. 공매 진행 상황과 입찰 결과도 시스템을 통해 확인할 수 있다. 압류재산은 통상 차수별로 1주 간격으로 입찰이 진행되며 유찰될 경우 공매 예정가격이 10%씩 낮아진다.
캠코는 1984년부터 체납 압류재산 처분 업무를 수행하며 국가와 지방자치단체의 체납세금 징수를 지원하고 있다. 최근 5년간 압류재산 공매를 통해 징수한 체납세액은 1조6347억원에 이른다.
peterbreak22@newspim.com