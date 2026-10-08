'모레노호' FIFA 랭킹 32위 유지...스페인 1위-일본 17위

AI 핵심 요약beta
- 한국 축구대표팀이 7일 FIFA랭킹 32위를 유지했다.
- 모레노 체제 첫 4연전서 2승1무1패를 기록했다.
- 아시아 4위였고 일본이 17위로 가장 높았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 감독 체제에서 첫 4연전을 마친 한국 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 세계랭킹 32위를 유지했다. FIFA가 7일(현지시간) 공식 업데이트한 남자 축구 세계랭킹에 따르면 한국은 지난 7월 발표와 같은 32위를 기록했다. 2026 북중미 월드컵에서 1승 2패로 조별리그 탈락의 아픔을 맛본 한국은 당시 2021년 12월 이후 약 4년 7개월 만에 30위 밖으로 밀려난 바 있으며 이번 순위 발표에서도 변화 없이 자리를 지켰다.
이번 랭킹은 지난달 21일부터 이달 6일까지 국가별로 최대 4경기까지 치를 수 있었던 A매치 기간의 성적이 반영됐다. 모레노 임시 감독이 지휘봉을 잡고 치른 이번 4연전에서 한국은 2승 1무 1패의 성적을 거뒀다.
모레노 감독의 데뷔전이었던 에콰도르와의 경기에서 3-0 완승을 거두며 산뜻하게 출발했으나, 이어진 우루과이전에서는 1-4로 크게 패했다. 이후 베네수엘라와 0-0으로 비긴 한국은 지난 6일 열린 우즈베키스탄과의 마지막 경기에서 2-0 승리를 거두며 4연전을 마무리 지었다.
아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 중에서는 일본이 17위로 가장 높았고 이란(23위)과 호주(26위)가 그 뒤를 이었다. 한국은 이들에 이어 아시아 4위 자리를 유지했다.
세계 최상위권에서는 북중미 월드컵 챔피언인 스페인이 1위 자리를 굳건히 지켰다. 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드도 변함없이 2~4위에 자리했다. 포르투갈은 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 조별리그에서 4전 전승을 달리며 일찌감치 8강 진출을 확정한 덕분에 두 계단 상승한 5위에 올랐고 기존 5위였던 브라질은 6위로 한 계단 내려앉았다.
psoq1337@newspim.com