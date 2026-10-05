우즈베크전 앞둔 모레노 감독 "변명 없다…결과 낼 것"

내부 불화설에 대해 "내부 해결이 원칙...얼굴 맞대고 해결"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀의 임시 사령탑 로베르트 모레노 감독이 짧은 소집 기간과 팀 내수 어선 속에서도 핑계 대신 승리를 다짐했다.

모레노 감독이 이끄는 대표팀은 오는 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기를 치른다. 모레노호는 앞서 에콰도르를 상대로 3-0 완승을 거뒀으나, 우루과이에 1-4로 참패하고 베네수엘라와 0-0으로 비기며 최근 2경기 연속 승리를 챙기지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 감독. [사진=KFA] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com

특히 직전 베네수엘라전 이후 팀 내부는 크게 흔들렸다. 핵심 수비수 김민재가 "수비수들만 불쌍하다, 다 같이 머리 박고 뛰어야 한다"고 작심 발언을 쏟아냈고 미드필더 황인범 역시 9년 차 대표팀 생활 동안 고질적인 문제가 해결되지 않는다며 눈물을 글썽였다. 회장 공석과 임시 감독 체제라는 구조적 불안 속에서 선수단의 피로감과 불만이 폭발한 모양새다.

논란을 의식한 듯 모레노 감독은 5일 공식 기자회견에서 단호한 태도를 취했다. 그는 "시간적 제약이 있었고 이상적이지 않은 것은 사실이지만 변명하고 싶은 생각은 전혀 없다"며 "변명 대신 팬들에게 즐거움을 줄 수 있도록 결과를 가져오겠다"고 강조했다. 이어 선수들의 작심 발언과 내부 불화설에 대해서는 "팀 내부에서 일어난 일은 내부에서 해결하는 것이 원칙"이라며 "감독으로서 문제가 있다면 얼굴을 맞대고 해결할 것"이라고 선을 그었다.

이번 우즈베키스탄전은 올해 국내에서 치르는 마지막 A매치이다. 11월 원정 2연전을 앞두고 모레노호가 신뢰를 회복할 수 있는 사실상 마지막 기회다. 파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄은 4-4-2와 4-2-3-1 등을 오가며 역습에 특화된 탄탄한 팀이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 6일 우즈베키스탄전을 치르는 한국 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com

자신이 원하는 팀에서 어느 정도 완성됐다고 보느냐는 물음에 모레노 감독은 "축구라는 게 0%에서 100%로 계속 올라가는 것이 아니라 주식처럼 롤러코스터를 탄다고 생각한다. 물론 쉽지는 않지만, 우리가 추구해야 할 건 우상향"이라고 답했다.

우즈베키스탄에 대해서는 "파비오 칸나바로라는 굉장히 훌륭한 지도자가 이끌고 있다. 북중미 월드컵 경기도, 최근 평가전도 모두 확인했다"면서 "4-4-2와 4-2-3-1을 중심으로 4-3-3까지 폭넓게 활용한다. 공격적이고 압박이 좋고 역습에 특화된 팀이다."고 말했다.

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