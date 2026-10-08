강훈, '뜨거운 안녕'으로 새로운 얼굴 예고…무명 개그맨 변신

AI 핵심 요약beta
- 강훈이 11월 6일 tvN ‘뜨거운 안녕’에 출연했다.
- 강훈은 무명 개그맨 강태구로 변신해 새 매력을 보였다.
- 무명 개그맨 삼인방의 성장기를 그린 작품이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈이 tvN '뜨거운 안녕'을 통해 무명 개그맨으로 변신, 그간 보여준 캐릭터와는 또 다른 매력을 선보인다.
tvN 금토드라마 '뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 '무명 개그맨 삼인방'이 '정체불명 수상녀'를 만나 저마다의 내일을 찾아가는 뜨겁고도 아름다운 실패 청산 성장기를 그린 작품이다.
극 중 강훈은 개그 트리오 '아수라'의 리더이자 가장인 강태구 역을 맡았다. 어린 시절부터 사람들을 웃기는 것이 가장 즐거웠던 강태구는 오직 개그 하나를 바라보며 살아온 인물. 개그맨이라는 꿈에 대한 확고한 믿음은 물론, 팀의 리더로서 동료들을 살뜰히 챙기는 책임감까지 갖췄다. 그는 캐릭터 특유의 밝고 유쾌한 매력부터 꿈과 현실 사이에서 고군분투하는 청춘의 희로애락까지 폭넓게 그려낼 것으로 기대를 높인다.
그간 '옷소매 붉은 끝동', '작은 아씨들', '꽃선비 열애사', '너의 시간 속으로', '나의 해리에게', '메스를 든 사냥꾼' 등 사극, 로맨스, 스릴러 장르를 유연하게 넘나들며 대체불가한 필모그래피를 완성해 온 강훈. 최근 종영한 드라마 '최애의 사원' 주인공 강하기 역으로 분해 섬세한 감정선과 설레는 눈빛으로 '로코 남주'의 합격점을 받으며 호평을 끌었다. 그런 그가 이번 '뜨거운 안녕'에서 보여줄 새로운 얼굴에 더욱 관심이 쏠린다.
한편, 강훈이 출연하는 '뜨거운 안녕'은 오는 11월 6일 밤 10시 30분 tvN에서 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com