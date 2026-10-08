충남교육청, 학교 관리자와 교권 보호 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 8일 아산서 교권보호 경청대화를 열었다.
- 학교 관리자들은 교육활동 침해 대응 부담을 공유했다.
- 교육청은 현장 의견을 정책과 지원체계에 반영하겠다.
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[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 교육활동 침해에 대한 학교 현장의 대응 역량을 높이기 위해 관리자들과 직접 소통에 나섰다. 교권 침해 발생 시 학교가 겪는 어려움을 파악하고 이를 실질적인 지원 대책으로 연결하겠다는 취지다.
충남교육청은 8일 아산교육지원청에서 '학교 관리자와 함께하는 교권 보호를 위한 경청 대화'를 진행했다고 밝혔다.
천안에 이어 두 번째로 마련된 이번 자리에서는 아산 지역 학교 관리자들이 교육활동 보호 과정에서 경험한 사례와 제도 개선이 필요한 사항 등을 공유했다.
특히 교육활동 침해 발생 직후의 대응 절차와 피해 교원 보호, 학부모 민원 처리 과정에서 나타나는 현장의 부담 등이 주요 의제로 다뤄졌다.
참석자들은 학교 자체적으로 해결하기 어려운 문제를 중심으로 교육청과 교육지원청의 지원이 필요한 부분을 제시했다. 별도의 발표 순서 없이 자유롭게 의견을 주고받으며 현장에서 적용할 수 있는 개선 방안도 논의했다.
충남교육청은 이날 수렴한 의견을 향후 교권 보호 정책에 반영할 계획이다. 교육활동 침해 사안이 발생했을 때 개별 학교에 대응 부담이 집중되지 않도록 교육청과 교육지원청의 협력 체계도 강화할 방침이다.
충남교육청 관계자는 "교권 보호의 실질적인 해법은 학교 현장의 목소리에서 찾을 수 있다"며 "지역별 교육환경과 학교의 여건을 고려해 현장 중심의 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com