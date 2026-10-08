DB손해보험, 프랜차이즈공제조합 설립 지원 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- DB손보가 8일 프랜차이즈공제조합 지원 MOU를 맺었다.
- 가맹점 보험료 부담을 낮추고 조합 운영을 돕기로 했다.
- 화재·배상 공제상품과 전용 보장을 개발할 계획이다.
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화재·영업배상·생산물배상 등 공제상품 공급 추진
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 지난 6일 한국프랜차이즈산업협회, 한국단체보험연합과 프랜차이즈공제조합 설립 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.
한국프랜차이즈산업협회는 1998년 설립된 사단법인으로 가맹본부 및 관련 업체 약 1700개사를 회원사로 두고 있다. 프랜차이즈 산업의 상생문화 확산과 회원사의 권익 보호, 산업 발전 등을 위해 활동하고 있다.
이날 협약식에는 최혁승 DB손해보험 부문장, 나명석 한국프랜차이즈산업협회장, 김동산 한국단체보험연합 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 프랜차이즈공제조합 설립과 안정적인 운영을 지원하고 지속 가능한 상호 발전을 도모하기 위해 마련됐다. 특히 고비용과 고금리로 어려움을 겪는 가맹점사업자들의 보험료 부담을 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.
공제보험 판매 수수료 일부는 조합에 적립해 자본을 확충하고 조합원 복지 등에 활용할 계획이다.
공제사업 초기에는 조합이 직접 위험을 보유하지 않고 보험사와 협력해 상품을 공급하는 '판매공제' 방식으로 운영한다. DB손해보험은 대표 주간사로서 화재공제, 영업배상공제, 생산물배상공제 등 다양한 공제상품을 선보일 예정이다.
또한 프랜차이즈 시장 특성을 분석해 기존 보험상품으로 대응하기 어려웠던 위험을 보장하는 전용 공제상품도 개발할 계획이다.
DB손해보험은 계약업무 지원과 보상처리 업무 전반을 담당하고, 한국단체보험연합은 가맹점주와 가맹본부의 보험가입을 위한 실무 지원을 맡는다.
DB손해보험 관계자는 "영세한 가맹점에도 합리적인 보험료로 필요한 보장을 제공할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 현장의 실질적인 위험을 면밀히 살펴 필요한 보장을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com