신한카드, 충북 고령층 무임교통카드 '충북시니어패스' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 8일 충북시니어패스를 출시했다
- 충북 만 65세 이상 어르신 교통 편의를 높였다
- 수도권 전철 무료·버스는 충전 후 이용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 만 65세 이상 충북지역 어르신들의 교통 이용 편의를 위한 '충북시니어패스(경로자 무임교통카드)'를 출시했다고 8일 밝혔다.
신한카드는 지난 7일 청주 엔포드호텔에서 충청북도, 대한노인회 충북연합회와 충북시니어패스 사업 업무협약을 체결했다. 협약식에는 박창훈 신한카드 사장, 신용한 충청북도지사, 이명식 대한노인회 충북연합회장 등 주요 관계자들이 참석했다. 협약식 이후에는 신한은행이 준비한 현장 카드 신청 행사도 진행됐다.
충북시니어패스는 충북지역에 거주하는 만 65세 이상 어르신을 위한 무임교통카드로, 서울·인천·경기 등 수도권 지하철과 경전철을 무료로 이용할 수 있다.
중앙선 복선화와 중부내륙선 개통, 오송역 활성화 등으로 충북도민의 수도권 접근성이 확대되면서 늘어나는 수도권 전철 이용 수요에 맞춰 출시됐다. 그동안 일회용 무임승차권을 발급받아야 했던 충북지역 어르신들의 불편이 줄어들 것으로 기대된다.
다만 버스와 택시 등 요금이 부과되는 교통수단은 선불 교통카드를 충전한 뒤 이용할 수 있다.
카드는 전국 신한은행 영업점을 방문하거나 신한카드 전용 ARS를 통해 신청할 수 있다. 카드 발급을 위해서는 본인 명의의 신한은행 계좌가 필요하다.
신한카드 관계자는 "서울·인천·충남·대구·부산에서 시니어 교통카드 사업을 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로 충북지역 어르신 38만여 명의 일상에 실질적인 도움이 되는 서비스를 제공할 계획"이라며 "생활 밀착형 서비스를 통해 지역사회와 협력을 확대하고 고령층의 금융 접근성을 높이는 포용금융을 실천하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com