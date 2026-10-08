한국타이어, 12일 대전서 무료 타이어 점검…나눔음악회도 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 12일 대전 엑스포시민광장에서 타이어 무료 점검 행사를 연다.
- 오후 2시부터 6시까지 공기압 보충과 마모도·제조일자 확인을 한다.
- 오후 6시부터는 2000여 명 초청한 나눔음악회를 개최한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 오는 12일 대전 엑스포시민광장에서 차량 타이어를 무료로 점검하고 시민을 위한 음악회를 연다.
한국타이어는 이날 오후 2시부터 6시까지 엑스포시민광장 주차장에서 타이어 안전점검 캠페인 '타이어보이(Tire Boy)'를 진행한다고 8일 밝혔다.
현장에서 점검에 동의한 차량을 대상으로 타이어 공기압 보충과 마모도 측정, 제조일자 확인 등을 무료로 실시한다.
점검을 마친 운전자에게는 앞뒤 타이어의 공기압과 마모 상태, 제조일자 등을 기록한 결과지를 제공한다.
타이어보이는 야구장의 맥주 판매원인 '맥주보이'에서 착안한 캠페인으로, 지난해부터 야구장과 해수욕장 등에서 운영해 왔다.
같은 날 오후 6시부터는 엑스포시민광장에서 '2026 나눔음악회'가 열린다.
올해 12회째인 음악회에는 대전·충남 지역 사회복지 관계자와 자원봉사자 등 2000여 명이 초청된다. 일반 시민도 무료로 관람할 수 있다.
무대에는 가수 이재훈, 바다, 한동근, 황우림 등이 출연하며 경품 추첨 행사도 진행된다.
gyun507@newspim.com