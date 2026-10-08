케이엔에스, 안성 신공장 증설 결정

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 8일 안성 신공장 증설을 결정했다.
- 안성하이랜드산단에 2027년 초 완공 목표로 짓는다.
- 원통형 배터리·피지컬 AI 장비 수요에 대응한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 글로벌 원통형 배터리 및 피지컬 AI 자동화 장비 수요 확대에 대응하기 위한 신규 생산거점 구축에 나선다. 케이엔에스는 안성 신공장 증설을 결정했다고 8일 밝혔다.
케이엔에스는 안성하이랜드일반산업단지에 약 2051평(약 6781제곱미터) 규모의 신공장을 짓는다. 공장동 1085평과 2층 규모의 사무실동 160평으로 구성되며, 오는 2027년 초 완공을 목표로 한다.
회사에 따르면 신공장 완공 후 연간 생산능력은 기존 대비 약 100% 확대될 예정이다. 주요 생산 품목은 46파이 원통형 배터리 제조에 적용되는 리벳 장비와 조립·검사 장비, 무인자동화 장비 등이다.
케이엔에스는 현재 경기도 평택에 1공장과 2공장을 운영 중이다. 지난 2023년 2공장 증설을 완료했으며, 원통형 배터리 CID 장비 기준 생산능력을 기존 대비 2.4배 확대한 바 있다.
신공장을 기반으로 차세대 원통형 배터리 생산설비 공급 대응력을 높이는 한편, 배터리 제조공정뿐 아니라 피지컬 AI 분야의 다양한 무인자동화 장비 수요에도 대응할 계획이다. 고객사의 라인 구축 일정과 장비 사양에 유연하게 대응할 수 있는 생산 인프라를 미리 확보한다는 방침이다.
케이엔에스 관계자는 "신공장은 46파이 계열 원통형 배터리 장비와 에너지저장장치(ESS) 솔루션 장비, 무인자동화 설비 수요 증가에 대응하기 위한 핵심 생산거점"이라며 "신공장 구축을 차질 없이 추진해 생산능력과 공급 대응력을 강화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com