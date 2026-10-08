[2026 국감] 한민수 "미수령 주식 1.5조원…찾아주기 실적 연 557억 그쳐"

AI 핵심 요약beta
- 한민수 의원은 8일 미수령 주식이 1조4707억원에 달한다고 밝혔다.
- 최근 5년간 찾아주기 캠페인 환급액은 연평균 557억원에 그쳤다.
- 우편·문자 안내와 온라인 조회 확대가 필요하다고 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 정무위원회 소속 한민수 더불어민주당 의원(서울 강북구을)은 8일 한국예탁결제원이 보관 중인 미수령 주식이 1조 5000억원에 달하지만, 최근 5년간 '미수령 주식 찾아주기 캠페인'을 통해 주주에게 돌려준 주식은 연평균 약 557억원에 그쳤다고 밝혔다.
한 의원이 한국예탁결제원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 8월 말 기준 미수령 주식은 8억 84만주로 평가금액은 1조 4707억원이다. 지난해 말 1조 4443억원보다 8개월 사이 264억원 늘었다.
개인별 미수령 주식 평가금액이 가장 큰 사례는 64만 4000주를 보유한 주주로, 그 규모가 707억원에 달했다. 법인 중에서는 4000만 223주, 2000억 111억원이 최대 규모였다.
미수령 주식은 주주가 무상증자나 주식배당 등으로 배정된 주식의 존재를 모르거나, 수령 절차가 복잡해 찾아가지 않은 주식이다.
과거 종이 주권을 보관하던 중 추가로 주식이 배정됐지만 이사 등으로 안내를 받지 못한 경우, 주주가 사망한 뒤 상속인이 주식의 존재를 알지 못하는 경우 등이 해당한다.
주주 유형별로 보면 개인은 2만 2526명으로 전체의 약 86%를 차지했고, 법인은 3754개로 약 14%였다. 반면 평가금액은 개인 2346억원, 법인 1조 2361억원으로 법인 몫이 전체의 약 84%에 달했다.
올해 8월 말 미수령 주주는 2만 6280명으로 지난해 말보다 931명 늘어난 것으로 나타났다.
예탁결제원은 매년 '미수령 주식 찾아주기 캠페인'을 실시하고 있지만, 2021년부터 지난해까지 연평균 실적은 약 557억원이었다.
올해 8월 말 미수령 주식 잔액과 단순 비교하면 약 3.8% 규모다. 연도별 실적도 재작년 2042억원에서 지난해 432억원으로 줄었다.
한 의원은 "우편 안내가 주주들에게 충분히 이뤄지고 있는지도 점검이 필요하다"고 지적했다. 예탁결제원은 행정안전부 협조로 주소를 확인해 안내문을 발송하고 있는데, 지난해 발송 대상은 9492명이었다. 이는 같은 해 말 미수령 주주 2만 5349명의 절반에도 미치지 못하는 규모다.
한 의원은 "우편 발송과 함께 문자 안내를 병행하고, 고액 주주에 대해서는 개별 확인과 직접 안내를 강화하고, 사회관계망서비스(SNS)와 방송 등을 활용한 대국민 홍보도 확대할 필요가 있다"고 말했다.
이어 "홈페이지를 개선해 현재 조회가 가능한 개인뿐 아니라, 법인과 외국인도 온라인 조회가 가능하도록 하고, 비대면 신청 가능 금액 기준을 확대해야 한다"고 강조했다.
allpass@newspim.com