전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.08 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

문예진흥기금 공모 시작…기초예술 지원예산 939억 '역대 최대 규모'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국문화예술위원회가 8일 2027년 공모 접수를 시작했다.
  • 문예진흥기금 예산을 939억원으로 늘려 역대 최대다.
  • AI 가이드 개정하고 11월 5일 15시까지 접수한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 2027년 문예진흥기금 공모사업 지원신청 접수를 10월 8일부터 시작한다. 이번 공모는 ▲현장진입, ▲문학, ▲시각예술, ▲다원예술, ▲공연예술, ▲국제교류 6개 분야에서 추진된다.

◆기초예술 생태계 지원 예산 939억원, 역대 최대 규모

2027년 문예진흥기금 공모사업 지원 예산은 총 939억원으로, 2026년 603억원 대비 337억원 증액됐다. 아르코는 예술인의 창작활동 직접지원을 확대하고, 문학·시각·공연예술 분야의 창작공간과 비평연구 등 예술 생태계 전반의 기반 영역까지 촘촘히 뒷받침할 계획이다. 특히 국제교류 지원예산을 기존 대비 2.5배 이상 확대 편성하여 국내 기초예술 창작자와 우수 작품들의 해외 진출 및 국제적 활동 기회를 넓히는 데 집중한다.

예술가의 성장단계별 맞춤형 지원도 강화한다. 예술 현장에 처음 진입하는 예비예술인 지원예산을 127억 원으로 확대해 현장 경험을 쌓을 수 있는 기회를 넓힌다. 창작·실연 인력의 고용지원 예산도 167억 원 규모로 늘려 총 690명을 지원할 예정이다. 기존 '청년예술가도약지원'을 2027년부터 장르별 4개 사업으로 분리하고, 지원 규모도 16.1억원에서 28억원으로 1.7배 확대한다. 만 34세라는 연령기준에서 벗어나 장르별 특성에 맞게 지원기준과 내용을 재편하고, 예술가가 현장에서 신진·유망·중견까지 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련한다.

한국문화예술위원회 본원 전경. [사진=예술위]

이번 개편은 단순히 지원규모 확대를 넘어, 예술 현장의 수요를 지원체계에 철저히 반영하고자 했다. 아르코는 852명의 관계자가 참여한 예술생태계 연구를 시작으로, 8개 장르별 현장 업무보고, 44회의 라운드테이블과 간담회를 추진하는 등, 현장의 생생한 목소리를 수렴하여 더욱 실효성 있는 지원이 될 수 있도록 체계를 정비했다.

◆지원사업 탐색부터 신청까지, 더 쉽고 편리하게

지원사업을 찾고 신청하는 과정에서 예술가들이 겪는 불편도 줄인다. 아르코는 사업명만 봐도 무엇을 지원하는지 직관적으로 파악할 수 있도록 장르별 특성을 반영해 사업명을 정비했다.

오는 12일부터는 'AI 안내 챗봇'을 운영하여 지원사업의 주요 내용과 신청절차에 대한 정보를 보다 쉽고 빠르게 제공한다. 지원 요건을 간단히 입력하면 신청 가능한 사업을 바로 찾아주는 '맞춤형 공모사업 찾기' 서비스도 이용할 수 있다.

◆'책임있는 AI활용' 가이드 개정... 예술창작 환경 변화에 대응

아르코는 AI 워킹그룹 논의를 거쳐 지원신청서 작성과 창작 과정에서의 AI 활용에 대한 기본 입장을 담은 가이드를 개정했다. 생성형 AI를 넘어 창작 과정의 일부를 자율적으로 수행하는 에이전트 AI까지 포괄하도록 AI 정의를 보완하고 '책임있는 AI'의 정의와 기본 원칙을 제시했다. 가이드는 창작의 중심은 인간 예술가이며, AI 활용 사실은 지원신청서에 기재하도록 권장한다.

다만, AI를 사용했다는 사실만으로 심의에서 가점이나 감점을 주지 않으며, 작품의 예술적 가치와 사업계획의 적절성 등 사업별 심의 기준에 따라 평가한다. 반면 심의위원이 지원신청서 등 평가자료를 AI에 입력하는 것은 금지된다.

[사진=예술위]

◆11월 5일 15시까지, 국가문화예술지원시스템 접수

문예진흥기금 지원사업은 11월 5일 15시까지 국가문화예술지원시스템 을 통해 지원 신청할 수 있다. 사업별 안내 영상은 아르코 유튜브 채널을 통해 제공되며, 공모와 관련된 자세한 내용은 아트누리 및 아르코 누리집에서 확인할 수 있다.

한편, 2027년 1월부터는 공연예술창작산실(대본공모)을 시작으로 문학공간활성화지원·공연예술대관료지원·공연장연계대표작육성지원·인바운드국제협력강화 등의 공모가 사업별 일정에 따라 진행된다. 우수한 연극과 창작뮤지컬이 공연장 대표작으로 자리 잡을 수 있도록 지원하는 '공연장연계대표작육성지원' 사업도 76억원의 규모로 새롭게 선보인다.

이범헌 위원장은 "역대 최대 규모의 지원예산이 편성된 2027년은 기초예술의 지속가능한 생태계를 만들어가는 중요한 전환점"이라며, "아르코의 공모사업이 예술가의 창작과 성장을 촉진하고, 국민의 풍요로운 문화 향유로 이어질 수 있도록 예술현장을 든든히 뒷받침하겠다"고 전했다.

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리사 수, 전영현 부회장과 만찬..."아주 좋은 대화 나눴다" [서울=뉴스핌] 이승우 기자 심재민 인턴기자 = 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)가 7일 삼성전자 서초사옥을 직접 찾아 전영현 삼성전자 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장 등 주요 경영진과 만나 양사의 파트너십에 대해 논의했다. 이날 만남의 핵심 의제로 꼽힌 AMD와 삼성의 '파트너십'에 대해 수 회장이 "아주 좋은 대화를 나눴다"고 밝혔다. 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5에서 시작된 양사의 협력이 파운드리, 피지컬 AI 등 AI 반도체 전반으로 확대될 수 있다는 기대감이 높아졌다. [서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 리사수 AMD CEO가 삼성전자 서초사옥으로 빠져나가고 있다. 2026.10.07 flurry327@newspim.com ◆ "파트너십에 대해 아주 좋은 대화 나눴다" 수 회장은 이날 오후 4시44분께 검은색 차량을 타고 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 도착했고, 오후 8시경까지 전 부회장을 비롯한 경영진과 만찬을 즐겼다. 이날 밤 늦게 출국을 앞두고 빡빡한 일정을 소화했다. 수 회장은 사옥에 들어서기 직전 삼성과 논의할 핵심 의제를 '파트너십'이라고 짧게 밝혔다. 현장에서 '어떤 이야기를 나눌 예정이냐'는 취재진 질문에 수 회장은 "파트너십 얘기를 할 것"이라고 답했다. '이재용 삼성전자 회장도 만나느냐'는 질문에는 "Too much information(너무 많은 정보가 있다)"라며 즉답을 피했다. 삼성전자 측에서는 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장과 조상연 삼성전자 DSA법인장(부사장)이 수 회장을 사옥 1층에서 영접했다. 수 회장은 이날 서초사옥에서 전 부회장과 약 7개월 만에 재회했다. 둘은 지난 3월 삼성전자 평택사업장에서 차세대 AI 메모리 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하기 위한 만났다. 생산라인도 둘러보며 메모리와 파운드리를 아우르는 협력 가능성을 살펴보기도 했다. 만찬이 끝난 뒤 수 회장은 "삼성은 우리에게 훌륭한 파트너이고 전략적으로 좋은 논의를 나누고 있다"며 "오늘 대화 역시 아주 좋았다"고 말했다. 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5에서 시작된 양사의 협력이 파운드리 등 AI 반도체 전반으로 확대될 수 있다는 기대감이 높아졌다. [서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 리사수 AMD CEO가 삼성전자 서초사옥으로 들어가고 있다. 2026.10.07 flurry327@newspim.com ◆HBM 넘어 파운드리·피지컬AI까지 협력 넓히나 삼성전자와 AMD의 협력이 메모리를 넘어 파운드리로 확대될지가 이번 회동의 핵심 관전 포인트다. 수 회장은 이날 서울 용산구 드래곤시티에서 열린 'AMD 게이머 데이'에서 "삼성은 여러 영역에서 좋은 파트너"라며 "파운드리를 비롯한 여러 영역에서 삼성과 계속 협력할 수 있을 것으로 본다"고 말했다. AMD가 AI 가속기 공급을 빠르게 늘리는 가운데 향후 삼성전자의 첨단 공정을 활용한 생산 협력으로 이어질 가능성도 열어둔 셈이다. 양사는 이미 HBM과 DDR5 등 차세대 AI 메모리 분야에서 협력을 구체화하고 있다. 지난 3월 체결한 업무협약(MOU)에는 삼성전자가 AMD의 차세대 AI 가속기 '인스팅트 MI455X'에 6세대 HBM인 HBM4를 공급하고, 랙 단위 AI 서버 플랫폼 '헬리오스'와 차세대 서버용 CPU에 쓰이는 고성능 DDR5에서도 협력을 확대하는 내용이 담겼다. AI 가속기 시장이 커질수록 AMD로서는 안정적인 HBM 공급망 확보가 중요하고, 삼성전자 역시 차세대 HBM 고객을 확보할 수 있다는 점에서 이해관계가 맞닿아 있다. 수 회장은 삼성과의 관계를 중장기 전략적 파트너십으로 강조했다. 그는 "삼성은 AMD의 가장 전략적인 파트너 중 하나이며 HBM, DDR5 등 메모리와 여러 기술에 집중하고 있다"며 "단기적인 1~3년 파트너십이 아니라 3~5년 이상의 중장기 파트너십을 중요하게 보고 있다"고 말했다. 이어 "장기적으로 탄탄한 공급망을 구축하려면 파트너사와 가깝게 일하는 게 중요하다"고 덧붙였다. 파운드리에 대해 구체적으로 무슨 이야기를 나눴는지는 밝히지 않았다. 수 회장은 만찬 이후 '파운드리 분야에 대한 논의에 진전이 있었나'라는 취재진의 질문에 "전반적으로 매우 폭넓은 파트너십을 맺고 있다"고 답했다. 피지컬 AI 분야 협력 가능성도 제기된다. AMD가 최근 페이페이 리 스탠퍼드대 교수가 설립한 AI 스타트업 월드랩스를 82억 달러에 인수하면서 피지컬 AI 특화 반도체 개발에 뛰어들 것이라는 분석이 뒤따르고 있다. 수 회장은 삼성전자와 피지컬 AI 협력에 대해서 "앞으로 아주 다양한 분야에서 함께 협력할 것"이라고 말했다.  raul1649@newspim.com 2026-10-07 21:41
사진
'여고생 살해범' 장윤기, 1심 무기징역에 불복해 '항소' [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 성범죄를 목적으로 귀가하던 여고생을 납치하려다 살해한 장윤기(23)가 1심 무기징역 판결에 불복해 항소했다. 7일 법조계에 따르면 장윤기는 이날 광주지법 형사13부(이정호 부장판사)에 항소장을 제출했다. 재판 과정에서 공소사실을 모두 인정했으나 항소 기한 마지막 날인 이날 판결에 불복했다. 광주에서 여고생을 흉기로 살해한 장윤기(24)가 5월 7일 오전 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받고 나오고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 장윤기에게 사형을 구형했던 공소청도 지난 2일 항소했다. 앞서 1심 재판부는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 기소된 장윤기에게 무기징역을 선고했다. 위치추적 전자장치 부착과 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업제한 10년도 명령했다. 강간살인죄의 법정형은 사형 또는 무기징역이다. 장윤기는 지난 5월 5일 오전 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동 거리에서 귀가 중이던 이채원(당시 16세·고교 2학년) 양을 차량으로 납치해 성폭행하려다 뜻대로 되지 않자 살해한 혐의로 기소됐다. 피해자의 비명을 듣고 달려온 고교 2학년 남학생에게 흉기를 휘두른 혐의도 받는다. 이 밖에도 범행 이틀 전 아르바이트 동료 여성을 스토킹하고 성폭행한 혐의, 사회복무요원으로 근무하던 당시 청소년 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의 등이 적용됐다. sykim@newspim.com 2026-10-07 20:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동