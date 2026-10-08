문예진흥기금 공모 시작…기초예술 지원예산 939억 '역대 최대 규모'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 2027년 문예진흥기금 공모사업 지원신청 접수를 10월 8일부터 시작한다. 이번 공모는 ▲현장진입, ▲문학, ▲시각예술, ▲다원예술, ▲공연예술, ▲국제교류 6개 분야에서 추진된다.

◆기초예술 생태계 지원 예산 939억원, 역대 최대 규모

2027년 문예진흥기금 공모사업 지원 예산은 총 939억원으로, 2026년 603억원 대비 337억원 증액됐다. 아르코는 예술인의 창작활동 직접지원을 확대하고, 문학·시각·공연예술 분야의 창작공간과 비평연구 등 예술 생태계 전반의 기반 영역까지 촘촘히 뒷받침할 계획이다. 특히 국제교류 지원예산을 기존 대비 2.5배 이상 확대 편성하여 국내 기초예술 창작자와 우수 작품들의 해외 진출 및 국제적 활동 기회를 넓히는 데 집중한다.

예술가의 성장단계별 맞춤형 지원도 강화한다. 예술 현장에 처음 진입하는 예비예술인 지원예산을 127억 원으로 확대해 현장 경험을 쌓을 수 있는 기회를 넓힌다. 창작·실연 인력의 고용지원 예산도 167억 원 규모로 늘려 총 690명을 지원할 예정이다. 기존 '청년예술가도약지원'을 2027년부터 장르별 4개 사업으로 분리하고, 지원 규모도 16.1억원에서 28억원으로 1.7배 확대한다. 만 34세라는 연령기준에서 벗어나 장르별 특성에 맞게 지원기준과 내용을 재편하고, 예술가가 현장에서 신진·유망·중견까지 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련한다.

한국문화예술위원회 본원 전경. [사진=예술위]

이번 개편은 단순히 지원규모 확대를 넘어, 예술 현장의 수요를 지원체계에 철저히 반영하고자 했다. 아르코는 852명의 관계자가 참여한 예술생태계 연구를 시작으로, 8개 장르별 현장 업무보고, 44회의 라운드테이블과 간담회를 추진하는 등, 현장의 생생한 목소리를 수렴하여 더욱 실효성 있는 지원이 될 수 있도록 체계를 정비했다.

◆지원사업 탐색부터 신청까지, 더 쉽고 편리하게

지원사업을 찾고 신청하는 과정에서 예술가들이 겪는 불편도 줄인다. 아르코는 사업명만 봐도 무엇을 지원하는지 직관적으로 파악할 수 있도록 장르별 특성을 반영해 사업명을 정비했다.

오는 12일부터는 'AI 안내 챗봇'을 운영하여 지원사업의 주요 내용과 신청절차에 대한 정보를 보다 쉽고 빠르게 제공한다. 지원 요건을 간단히 입력하면 신청 가능한 사업을 바로 찾아주는 '맞춤형 공모사업 찾기' 서비스도 이용할 수 있다.

◆'책임있는 AI활용' 가이드 개정... 예술창작 환경 변화에 대응

아르코는 AI 워킹그룹 논의를 거쳐 지원신청서 작성과 창작 과정에서의 AI 활용에 대한 기본 입장을 담은 가이드를 개정했다. 생성형 AI를 넘어 창작 과정의 일부를 자율적으로 수행하는 에이전트 AI까지 포괄하도록 AI 정의를 보완하고 '책임있는 AI'의 정의와 기본 원칙을 제시했다. 가이드는 창작의 중심은 인간 예술가이며, AI 활용 사실은 지원신청서에 기재하도록 권장한다.

다만, AI를 사용했다는 사실만으로 심의에서 가점이나 감점을 주지 않으며, 작품의 예술적 가치와 사업계획의 적절성 등 사업별 심의 기준에 따라 평가한다. 반면 심의위원이 지원신청서 등 평가자료를 AI에 입력하는 것은 금지된다.

[사진=예술위]

◆11월 5일 15시까지, 국가문화예술지원시스템 접수

문예진흥기금 지원사업은 11월 5일 15시까지 국가문화예술지원시스템 을 통해 지원 신청할 수 있다. 사업별 안내 영상은 아르코 유튜브 채널을 통해 제공되며, 공모와 관련된 자세한 내용은 아트누리 및 아르코 누리집에서 확인할 수 있다.

한편, 2027년 1월부터는 공연예술창작산실(대본공모)을 시작으로 문학공간활성화지원·공연예술대관료지원·공연장연계대표작육성지원·인바운드국제협력강화 등의 공모가 사업별 일정에 따라 진행된다. 우수한 연극과 창작뮤지컬이 공연장 대표작으로 자리 잡을 수 있도록 지원하는 '공연장연계대표작육성지원' 사업도 76억원의 규모로 새롭게 선보인다.

이범헌 위원장은 "역대 최대 규모의 지원예산이 편성된 2027년은 기초예술의 지속가능한 생태계를 만들어가는 중요한 전환점"이라며, "아르코의 공모사업이 예술가의 창작과 성장을 촉진하고, 국민의 풍요로운 문화 향유로 이어질 수 있도록 예술현장을 든든히 뒷받침하겠다"고 전했다.

jyyang@newspim.com