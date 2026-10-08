훈민정음 반포 580돌·한글날 제정 100주년…9일 세종문화회관서 경축식

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 9일 세종문화회관서 한글날 경축식을 연다
- 한글발전 유공자 10명에 정부포상이 수여된다
- 미디어아트와 한글 군무 등 공연이 펼쳐진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 훈민정음 반포 580돌과 한글날 제정 100주년을 맞아 오는 9일 서울 세종문화회관에서 한글날 경축식이 열린다. 한글 발전에 기여한 유공자 10명에게 정부포상이 수여되고, 한글의 역사와 가치를 조명하는 다양한 공연이 펼쳐진다.
행정안전부는 9일 오전 10시 서울 종로구 세종문화회관 대극장에서 '내 곁에 한글'을 주제로 제580돌 한글날 경축식을 개최한다고 8일 밝혔다.
경축식에는 한글 관련 단체와 사회 각계 대표, 주한외교단, 시민과 학생 등 1200여명이 참석할 예정이다.
올해는 훈민정음 반포 580돌이자 1926년 '가갸날'이 제정된 지 100주년이 되는 해다. 행사 주제인 '내 곁에 한글'에는 일상에서 서로의 뜻을 쉽게 전할 수 있도록 해준 한글에 대한 감사의 의미를 담았다.
◆ 한글날 제정 100주년 기념…미디어아트·한글 군무 공연
경축식은 여는 공연을 시작으로 여는 말, 국민의례, 주제영상 상영, 축하 말씀, 경축 공연, 한글날 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행된다.
여는 공연에서는 훈민정음의 천·지·인 원리를 표현한 미디어아트 영상과 미래 세대들이 참여하는 한글 군무 공연이 펼쳐진다.
국민의례에서는 창작뮤지컬 '외솔'에서 최현배 역을 맡았던 배우 최수형이 국기에 대한 맹세문을 낭독하고 어린이 합창단과 함께 애국가를 제창한다.
이어 훈민정음 반포 580돌과 한글날 제정 100주년의 의미를 담은 주제영상 '내 곁에 한글, 100년을 잇다'가 상영된다. 영상은 한글과 함께해 온 국민의 일상을 되짚어보는 내용으로 구성됐다.
◆ 한글 발전 유공자 10명 포상…故석금호 전 의장 은관문화훈장
한글의 보급과 발전에 기여한 유공자 10명에게는 정부포상이 수여된다.
한글 글꼴 개발과 보급에 평생을 바친 고(故) 석금호 전 산돌 이사회 의장에게 은관문화
훈장이 추서된다.
약 30년간 중앙아시아 지역 대학에서 차세대 한국학 전문가 양성에 힘써 온 백태현 중앙아시아한국대학 부총장은 옥관문화훈장을 받는다.
경축 공연으로는 세종대왕의 애민정신과 한글의 역사를 담은 뮤지컬 '언제나, 내 곁에 한글'이 무대에 오른다.
공연은 총 4장으로 구성된다. 1장에서는 훈민정음 머리글의 원문과 해석본을 교차 낭독하고, 2~3장에서는 무용과 노래를 통해 한글이 세상에 퍼져나가는 과정과 세종대왕에 대한 감사의 마음을 표현한다.
마지막 4장에서는 세종대왕과 국민, 어린이 합창단이 함께하는 대합창으로 한글의 미래를 그린다.
만세삼창은 외국인의 한글 학습을 돕는 한글 퍼즐 애플리케이션을 개발한 이주화 씨와 '2026년 세종대왕 전국 한글휘호대회' 대상 수상자인 정예은 학생, 최홍식 세종대왕기념사업회 회장의 선창으로 진행된다.
한편 문화체육관광부와 지방정부, 재외공관 등에서도 한글날을 기념하는 자체 경축식과 문화공연, 글짓기 대회 등이 열린다. 전국과 해외에서 진행되는 관련 행사에는 총 3만4000여명이 참여할 예정이다.
abc123@newspim.com