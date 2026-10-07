미 2사단·한미연합사단장에 브라운 준장 취임… "동맹의 힘 잘 안다"

AI 핵심 요약beta
- 로버트 브라운 미 육군 준장이 7일 미2사단장에 취임했다.
- 브라운 준장은 평택 캠프 험프리스 취임식서 지휘권을 넘겨받았다.
- 힐버트 사령관은 전쟁 대비 훈련과 연합사단 발전을 강조했다.
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전임 롬바르도 소장, 지난 7월 24일 지휘권 반납
힐버트 미8군 사령관 "실제 전쟁에 대비해 훈련해야"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 로버트 브라운 미 육군 준장이 7일 미 2보병사단·한미연합사단장으로 취임했다.
브라운 준장은 이날 경기 평택 캠프 험프리스의 로버트슨 필드에서 열린 취임식에서 미 육군의 유일한 전방 배치 연합사단인 미2사단·한미연합사단의 지휘권을 넘겨받았다. 전임인 제89대 사단장 찰스 롬바르도 당시 소장은 지난 7월 24일 캠프 험프리스에서 열린 지휘권 반납식에서 사단장 임무를 마쳤다.
조셉 힐버트 미 8군 사령관(중장)은 취임식에서 "한반도의 평화를 보장하려면 실제 전쟁에 대비해 훈련할 용기가 있어야 한다"고 말했다. 이어 브라운 준장에게 "이 연합사단을 이끌 신임 사단장의 능력을 전적으로 신뢰한다"며 "브라운 준장은 이 부대를 한 단계 더 발전시킬 경험과 추진력, 전사 정신을 갖추고 있다"고 했다.
브라운 준장은 "우리 동맹의 힘을 잘 알고 있다"며 "유서 깊은 이 사단을 지휘하게 된 것은 일생의 영광"이라고 말했다.
gomsi@newspim.com