대전동부교육청, 학생맞춤통합지원 협력망 확대

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육지원청이 7일 학생맞춤통합지원 행사를 열었다.
- 학교·교육지원청·지역사회가 함께 위기학생 지원체계를 강화했다.
- 정신건강 등 복합위기 대응 협력방안을 공유했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 학생의 학업·정서·경제·안전 등 복합적인 어려움을 학교와 교육지원청, 지역사회가 함께 해결하는 학생맞춤통합지원 체계 강화한다.
동부교육지원청은 7일 청사 대강당과 주차장 일원에서 교직원과 동부학생맞춤통합지원단 등 200여 명이 참여한 '동부 Care-Full Day'를 운영했다고 밝혔다.
이번 행사는 올해부터 학생맞춤통합지원이 본격 시행됨에 따라 학생을 중심으로 학교와 교육지원청, 지역사회가 유기적으로 협력하는 현장 중심의 통합지원 체계를 정착시키기 위해 마련됐다.
학생이 겪는 어려움은 학업이나 경제적 문제에 그치지 않고 심리·정서, 학교생활, 안전, 이주배경, 특수교육 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는 경우가 많다. 이에 따라 기존 개별 사업 중심 지원에서 벗어나 학생을 중심으로 필요한 지원을 연계하는 것이 이번 행사의 목적이다.
행사에서는 학생맞춤통합지원 정책에 대한 이해를 높이기 위한 연수를 비롯해 제도를 쉽게 이해할 수 있는 퀴즈 프로그램과 '2026년 학생맞춤통합지원단 정기협의회' 등이 진행됐다.
특히 정신건강의학과 전문의와 정신건강복지센터, 동구드림스타트, 대전가족센터, 경찰 등 지역사회 관계자들도 함께 참여했다. 학교만으로 해결하기 어려운 복합적인 위기 상황에 교육기관과 지역사회가 공동으로 대응할 수 있도록 기관 간 협력체계를 점검하고 지원 방안을 공유했다.
조진형 교육장은 "학생맞춤통합지원은 학생이 겪는 어려움을 어느 한 사람이나 기관의 몫으로 두지 않고 함께 풀어가는 든든한 교육적 안전망"이라며 "학교와 교육지원청, 지역사회가 더욱 긴밀하게 연결돼 모든 학생이 필요한 순간에 제때 맞춤형 지원을 받을 수 있도록 현장 중심의 통합지원을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com