KB금융, 세종학당재단과 한글날 100돌 기념 한국 문화체험 후원

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 7일 한글날 100돌 맞아 후원했다
- 세종학당 학습자 357명에 한국문화 체험을 지원했다
- 10월 9일과 29일 경복궁 등서 전통문화를 체험한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 한글날 제정 100돌을 맞아 세종학당재단 학습자들을 대상으로 한국 문화체험 프로그램을 후원한다고 7일 밝혔다.
올해는 1926년 조선어연구회가 한글날의 전신인 '가갸날'을 제정한 지 100년이 되는 해다. 1928년 한글날로 명칭을 변경한 뒤 광복 이후 10월 9일을 한글날로 지정해 기념하고 있다.
세종학당재단은 전 세계 89개국 273개소의 세종학당을 운영하는 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 해외 한국어 학습자 대상 교육을 담당하고 있다.
KB금융은 2014년부터 KB국민카드와 함께 '세종학당 한국어 말하기·쓰기 대회'를 후원해 온 연장선에서, 학습자들의 한국문화 이해를 돕기 위해 이번 행사를 마련했다.
이번 프로그램은 '2026 세종학당 우수학습자 초청연수'와 연계해 10월 9일과 29일 두 차례 운영된다. 세계 각국의 학습자 357명은 한복을 입고 경복궁, 종묘, 광화문 일대를 찾아 전통문화와 역사를 직접 체험할 예정이다.
착용 한복 선별에는 한국예술종합학교 이진희 교수가 참여했으며, KB금융이 체험 비용 전액을 부담한다.
KB금융은 향후 세종학당재단과 협력해 한국어 및 한국문화 관련 교류 활동을 이어갈 방침이다.
KB금융 관계자는 "이번 프로그램이 세계 각국의 한국어 학습자들이 한글과 한국문화의 특성을 이해하는 계기가 되길 기대한다"며 "문화적 가치를 공유하는 활동을 지속 추진하겠다"고 말했다.
한편 KB국민카드는 2015년부터 'KB국민카드 한국어학당' 교육지원 사업을 운영하며 다문화가정 아동·청소년의 정착을 지원하고 있다.
eoyn2@newspim.com