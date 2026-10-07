HD건설기계, 美 데이터센터에 발전엔진 공급…3900억원 수주

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 7일 미국 이록과 3900억원 규모 계약을 맺었다.
- 22리터급 가스 발전용 엔진 롱블록을 2027년부터 2028년까지 공급한다.
- 데이터센터 전력 수요를 겨냥해 북미 발전용 엔진 사업을 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계가 미국 데이터센터 전력 공급 시장에 진출하며 발전용 엔진 사업 확대에 나선다.
HD건설기계는 미국 발전 인프라 솔루션 업체 이록(ERock)과 약 3900억원 규모의 가스 발전용 엔진 롱블록 공급 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 공급 기간은 2027년부터 2028년까지다.
이번에 공급하는 제품은 22리터급 고효율 가스 발전용 엔진 롱블록으로, 연료·점화 계통을 제외한 반제품 형태의 엔진 몸체다.
이록은 해당 제품을 활용해 미국 빅테크 기업의 하이퍼스케일 데이터센터에 전력을 공급하는 발전기 세트 솔루션을 구축할 예정이다.
HD건설기계는 인공지능(AI) 확산에 따른 데이터센터 증가와 전력망 연계 지연으로 상시 발전 수요가 늘어나는 북미 시장을 적극 공략할 방침이다.
이달 말 준공 예정인 군산 엔진 신공장을 중심으로 1~3MW급 초대형 발전용 엔진 생산체계도 구축한다. 2027년 37리터급 1.5MW 엔진, 2028년 77리터급 3MW 엔진을 순차적으로 출시할 계획이다.
HD건설기계 관계자는 "데이터센터 전력 시장이라는 새로운 성장 영역에서 엔진 기술력을 인정받은 성과"라며 "글로벌 데이터센터와 분산전원 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com