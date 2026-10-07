뉴인텍, 유럽 완성차 커패시터 수주 증가로 생산 확대

AI 핵심 요약beta
- 뉴인텍이 7일 유럽 완성차향 수주 증가에 대응했다.
- 기존 생산라인 효율화와 공정 최적화에 나섰다.
- 전동화 확산으로 자동차용 커패시터 수요가 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 커패시터·증착필름 전문기업 뉴인텍이 유럽 완성차향 자동차용 커패시터 수주 증가에 대응해 생산 효율 개선에 나선다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 최근 유럽 완성차 고객사향 자동차용 커패시터 수주가 증가하면서 기존 생산라인의 가동 효율을 높이고 있다. 뉴인텍은 기존 설비 효율화와 공정 최적화를 우선 추진하고 향후 수주 흐름에 맞춰 생산능력을 단계적으로 조정할 방침이다.
유럽 자동차 시장에서는 전기차와 하이브리드 등 전동화 차량 비중이 빠르게 확대되고 있다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1~8월 EU 배터리전기차 비중은 21.7%, 하이브리드는 36.6%, 플러그인하이브리드는 10% 수준이다. 이 같은 추세는 전력변환 시스템에 적용되는 커패시터 등 전장부품 수요 확대로 이어질 것으로 예상된다.
뉴인텍의 자동차용 커패시터는 전기차와 하이브리드차의 전력변환 시스템에 적용되는 핵심 전장부품이다. 회사는 자동차 전장 분야의 기술력과 양산 경험을 바탕으로 글로벌 고객사 공급을 확대해 왔다.
뉴인텍 관계자는 "유럽 완성차 고객사향 수주와 공급 물량이 늘면서 안정적인 납기와 품질 대응 능력이 더욱 중요해지고 있다"며 "기존 생산라인의 효율을 높이는 동시에 수요 증가에 맞춰 생산 대응력을 단계적으로 강화해 자동차용 커패시터 사업의 성장 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com