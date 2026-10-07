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금융당국, 해킹 우려 확대에 보안 강화책 '조속 발표'...'망분리 규제완화'는 유지

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AI 핵심 요약

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  • 금융위가 7일 해킹 사태를 계기로 보안 취약점 점검 강화안을 추진했다
  • 정기 평가 주기를 줄이고 외부 업무시스템까지 점검 범위를 넓히기로 했다
  • 망분리 완화는 유지하되 책임 강화와 전금법 개정은 병행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'망분리 완화' 2차 선정 일정 연기, "정책 보류나 후퇴는 없다"
정기 점검 주기 단축, 대상도 확대…경영진 책임 수위 높인다
긴급 점검, 시중은행에서 2금융권·핀테크·가상자산까지 확대

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회가 금융회사 보안 취약점 평가의 주기를 단축하고 대상 범위를 넓히는 한편, 보완조치를 강제할 수단도 강화하는 개선안을 조만간 내놓을 방침이다.

대출모집인 조회 서비스, 직원용 업무시스템 등 이번 연쇄 해킹의 표적이 정기 점검 밖에 있었다는 지적이 나오자, 금융회사 자율에 맡겨온 점검 체계를 손보는 것이다. 인공지능(AI) 보안을 위한 망분리 완화 기조는 유지하되 점검과 책임은 무겁게 묻겠다는 방향이다.

7일 금융권에 따르면 지난달 30일 이후 신한·KB국민·하나·BNK부산은행과 현대캐피탈, 예가람·웰컴저축은행 등 7개 금융회사가 해킹 피해를 입었다. 신한은행에서 약 2만5000명의 대출 관련 개인(신용)정보가 빠져나갔고, KB국민은행(119명)과 하나은행(89명)에서도 고객 정보가 유출됐다.

BNK부산은행에서는 외주 개발직원 11명의 정보가 노출됐다. 금융감독원이 특정한 공격 IP는 중복을 빼고 28개다. 증권·카드·보험사와 인터넷전문은행에서도 비정상 접근 시도가 확인됐다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.10.06 peterbreak22@newspim.com

이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 "AI 기술의 발달로 해킹 수법이 갈수록 고도화하고 피해 범위 또한 과거와 비교가 어려울 만큼 전방위로 확산되고 있다"며 국가 핵심 보안체계 전반을 점검하라고 지시했다. 같은 날 한성숙 국무총리도 금융·공공기관 개인정보 유출 관련 회의를 주재하고 "기존의 보안체계와 점검 체계로는 대비하기 어려운 상황이니 전면적 개편을 서둘러야 한다"고 말했다.

◆ 외부 업무시스템 노린 해킹…점검 사각지대 손본다

금융위는 "취약점 분석·평가의 주기 단축, 점검범위 확대, 이행강제 수단 강화 등 다각적·체계적인 보완 방안을 자체적으로 추진해 왔으며 조속한 시일 내 발표할 계획"이라고 밝혔다.

현행 전자금융감독규정은 전자금융기반시설에 대해 연 1회 이상, 홈페이지는 6개월에 1회 이상 취약점 분석·평가를 하도록 정하고 있다.

문제는 모든 IT자산이 일률적인 정기 평가 대상은 아니어서, 어떤 자산을 평가 대상으로 삼을지에 대한 판단이 금융회사 자체 판단에 크게 의존해왔다는 점이다.

이번 공격은 핵심 금융거래 시스템이 아니라 외부에서 접속하는 업무용 시스템을 노렸다. 신한은행은 대출모집인용 간편조회 서비스, KB국민은행은 직원용 모바일 업무지원시스템, 하나은행은 영업지원시스템이 뚫렸다. 이들 시스템 상당수는 정기 점검 대상에서 빠져 있었던 것으로 전해졌다.

금융위 관계자는 "취약점 점검·평가는 모든 금융회사 보안 점검의 기본 중의 기본"이라며 "1년에 한 번 받는 건강검진과 비슷하다. 검진을 받아 문제가 있는지 알아야 약을 처방하든 수술을 하든 할 수 있다"고 설명했다. 이어 "이번에는 메인으로 잘 지키던 곳이 뚫린 게 아니라 대출모집인 등이 쓰던 부수 시스템에서 문제가 났다"며 "그런 부분까지 꼼꼼하게 점검하지 않으면 이런 유형의 공격에 훨씬 쉽게 노출된다"고 덧붙였다.

금융위는 점검 주기를 단축하고, 금융거래가 이뤄지는 사이트로 한정됐던 홈페이지 점검 대상도 확대하는 방안을 검토 중이다. 금융위 관계자는 "대폭 개선이 필요하다. 점검 빈도는 물론 점검 내용도 더 타이트하게 관리돼야 한다고 보고 있다"고 말했다.

◆ 규제는 유연하게…망분리 완화는 '일정 연기, 기조 유지'

점검을 조이는 것과 달리 기술 규제는 푸는 방향을 이어간다. 금융위는 지난 5월 고성능 AI를 이용한 공격에 대응하기 위해 보안 목적이라면 망분리 규제를 1년간 한시적으로 풀어주기로 했다. 6월 1차로 10개 금융회사가 외부 고성능 AI로 내부 취약점을 점검하는 테스트에 들어갔다. 9월에는 신청 문턱을 총자산 2조원·상시 종업원 300명 이상으로 낮추고 제2금융권과 전자금융업자까지 2차 신청을 받았다.

이번 해킹 사태로 일정은 밀렸다. 금융위는 7일로 예정했던 2차 참여사 선정을 미뤘다. 사고 수습과 긴급 점검에 인력이 몰려서다. 금융위 관계자는 "해킹 사태 수습과 현장 점검이 가장 우선이어서 당초 일정이었던 7일 발표하는 건 물리적으로 쉽지 않다"고 설명했다. 보안 테스트 역시 해킹 사태가 어떻게 흘러가는지 지켜볼 필요가 있다는 판단이다.

재개 날짜는 정하지 않았지만 완화 기조는 유지한다는 입장이다. 금융위 관계자는 "AI 공격은 AI로 막는다는 대전제나 이 프로그램 자체가 후퇴하는 것은 절대 아니다"라며 "오히려 더 촘촘하고 강하게 추진해야 하는 상황인 만큼 잠정 보류가 아니라 일정 조정에 가깝다"고 말했다.

[사진=금융위원회]

◆ 책임은 무겁게…경영진 책임은 전금법 통과가 관건

책임을 묻는 수위는 높아질 전망이다. 이억원 금융위원장은 지난 4일 전 금융권 긴급회의에서 "이미 공유된 공격정보와 사고 사례가 있음에도 필요한 점검과 대응을 소홀히 해 유사한 사고가 발생하는 경우에는 관련 법령에 따라 엄정히 책임을 묻겠다"고 경고했다. 금감원은 공격 IP와 취약점 정보를 금융회사들과 공유한 상태다. 공유된 정보를 받고도 같은 수법에 뚫리면 책임을 피하기 어렵다는 뜻이다.

다만 '경영진 책임'은 입법화 과제가 남아 있다. 점검 주기와 범위는 금융위가 감독규정을 고쳐 바꿀 수 있지만, 보완조치를 이행하지 않을 경우 이행강제금을 부과하는 새로운 제재 수단은 법률 개정이 필요하다.

징벌적 과징금과 최고경영자(CEO) 책임 명문화 등도 마찬가지다. 금융위 관계자는 "점검 범주를 넓히거나 횟수를 늘리는 것은 감독규정 개정 사안이라 금융위 자체적으로 얼마든지 할 수 있다"며 "이행강제금은 법안이 올라가 국회 논의 단계에 있다"고 설명했다.

이같은 내용은 유동수 더불어민주당 의원이 지난해 11월 대표발의한 전자금융거래법 개정안에 담겨 있지만 아직까지 국회 계류 상태다. 개정안은 개인신용정보 유출 같은 중대 사고에는 총매출액의 3% 이하 징벌적 과징금을 물리고, 대표이사를 보안 관리의 최종 책임자로 명시한다.

정보보호최고책임자(CISO)는 이사회 의결로 임명하고 임기 2년을 보장한다. 일정 규모 이상 금융회사의 정보보호 공시를 의무화하고, 취약점 보완명령을 따르지 않으면 5000만원 이하 이행강제금을 반복해 매길 수 있게 했다.

 

이억원 금융위원장. [사진=뉴스핌DB]

◆ 전 금융권 고강도 점검…2차 피해 차단도 병행

금융위 개선안이 나오기 전이지만 점검 강도는 이미 높아졌다. 이 위원장은 지난 4일 회의에서 "소비자 서비스 제공·업무수행에 필수불가결할 경우를 제외한 외부 접근은 원칙적으로 모두 차단"하라고 지시했다. 은행·카드·상호금융·저축은행·보험·증권·핀테크 등 전 금융권은 외부에 노출된 IT자산과 인증·접근통제, 침해 탐지체계를 다시 점검해 당국에 보고해야 한다. 정부는 6일 점검 대상에 가상자산까지 포함했다.

2차 피해를 막는 작업도 함께 진행된다. 금융당국은 6일부터 1개월간 '개인정보 유출 2차 피해 특별대응기간'에 들어갔고 소비자경보 '주의'를 발령했다. 비밀번호·OTP 정보는 유출되지 않았고, 현재까지 고객 자금이 빠져나간 사례도 확인되지 않았다.

다만 당국은 "사기범은 소득, 대출한도 등 본인의 금융정보를 정확히 언급하며 실제 금융회사의 대출 안내인 것처럼 접근할 수 있다"며 맞춤형 대출 빙자 사기를 경고했다. 8일 국회 정무위원회의 금융위 국정감사에서는 개선안의 윤곽과 전금법 개정안 처리 방향이 쟁점이 될 전망이다.

ssup825@newspim.com

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누리호, 5차 발사 성공...군집위성 5기 궤도 안착 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 5차 비행을 마치고 위성 15기를 모두 성공적으로 사출했다. 같은 임무를 수행하는 초소형군집위성(네온샛) 5기를 한 번의 발사로 순차 투입하며 국내 첫 군집위성 발사를 해냈다. 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 누리호는 7일 낮 12시25분 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 누리호가 7일 전남 나로우주센터 제2발사대에서 우주를 향해 날아 오르고 있다. [사진=한국항공우주연구원] 2026.10.07 photo@newspim.com 누리호는 이륙 뒤 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리하고 3단 엔진으로 고도 약 575km에 올랐다. 이어 네온샛 2호를 시작으로 5기를 35~40초 간격으로 서로 다른 방향으로 내보냈고, 부탑재위성인 큐브위성 10기를 10초 간격으로 2기씩 사출했다. 오태석 우주항공청장은 이날 오후 1시께 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다. 오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다. 그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다. 오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다며, 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 밝혔다. 항우연은 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 정밀 분석하고 있다. 임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다. ◆ 국내 첫 군집위성 발사…위성 5기 '다방향' 분리 이번 발사는 같은 임무를 수행하는 위성 여러 기를 한 번의 발사로 순차 투입한 국내 첫 군집위성 발사다. 누리호 상단은 위성끼리 부딪히지 않도록 자세를 제어하며 네온샛을 서로 다른 방향으로 내보냈다. 우주청에 따르면 2호와 3호, 5호와 6호 사이에는 60도, 3호와 4호, 4호와 5호 사이에는 30도씩 기울기를 바꿔가며 분리하도록 설계됐다. 큐브위성까지 모두 분리한 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동을 수행한다. 누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청] 여러 위성을 연달아 내보내기 위해 탑재부 설계도 바꿨다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식의 저충격 위성분리장치를 새로 개발해 처음 적용했고, 큐브위성을 싣기 위한 하부링도 새로 달았다. 위성부 무게는 네온샛 5기 약 500kg, 큐브위성 10기 약 96kg, 위성사출장치와 어댑터 약 475kg을 합쳐 약 1071kg이다. 차세대중형위성 3호를 실었던 4차 발사(약 960kg)보다 무거워졌다. 목표 고도는 4차 600km에서 이번에 570km로 낮아졌다. 네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 총괄한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 항우연이 지상·검보정·활용 시스템을, 쎄트렉아이가 위성 본체와 탑재체를 함께 개발했다. 흑백 1m급·컬러 4m급 해상도의 전자광학카메라로 촬영한 영상은 국가안보와 산불·홍수 등 재난·재해 대응에 쓰인다. 이번에 올린 5기는 1차 양산기다. 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기(7~11호)가 더해지면 10기가 두 개의 궤도면에서 군집을 이룬다. 군집이 갖춰지면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 촬영할 수 있다. 10기를 운영하면 하루 약 70만㎢의 영상을 얻을 수 있다. 과학커뮤니케이터인 강성주 전 한국천문연구원 선임연구원은 한국과학기술미디어센터에 "이제 누리호의 성공 기준도 단순히 끝까지 비행에 성공해 위성을 궤도에 올려놓을 수 있는가에서, 실제 배치나 요구 조건이 더 까다로워진 위성 임무를 얼마나 정확하게 수행했는가로 넓어지고 있다고 본다"고 말했다. ◆ 민간 인력이 콘솔 잡았다…한화에어로 42명 투입 체계종합기업 한화에어로스페이스의 역할도 커졌다. 누리호 1~3호기는 항우연이 제작을 주관했지만, 4호기부터는 한화에어로스페이스가 제작을 주관하고 있다. 이번 5호기도 한화에어로스페이스가 제작을 총괄 주관했다. 발사운용 참여 범위도 넓어졌다. 이번 발사에서 한화에어로스페이스는 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 중 20개에 23명이 참여해 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 임무지휘센터(MDC) 6명, 발사대(LP) 10명, 발사체 이송 안전 3명을 더하면 모두 42명이다. 4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았고 한화에어로스페이스는 참여에 그쳤다. 이번에는 상당수 콘솔을 한화에어로스페이스 인력이 조작하고 항우연은 관리·감독을 맡았다. 발사운용 주관은 1~4차와 마찬가지로 항우연이 맡았다. 민간의 역할은 6차부터 더 커진다. 누리호 6호기부터는 한화에어로스페이스 단조립 공장에서 단 조립을 마친 뒤 바닷길로 나로우주센터에 옮겨 전체 조립을 한다. 6차 발사에서는 기술이전 대상인 발사통제센터 콘솔 거의 전부를 한화에어로스페이스가 운영할 예정이다. 한화에어로스페이스는 4~7차 발사운용에 참여하며, 고도화사업이 끝난 뒤 누리호 후속 발사를 민간 주도로 이어가기 위한 기술을 익히고 있다. ◆ 1차 실패 딛고 2~4차 성공…5차 위성 15기 사출 누리호는 2021년 10월 1차 발사에서 1.5톤급 위성모사체를 궤도에 올리지 못했다. 이듬해 6월 2차 발사에서는 성능검증위성과 1.3톤급 위성모사체를 궤도에 올리며 개발에 성공했다. 2023년 5월 3차 발사에서는 차세대소형위성 2호와 큐브위성 7기를, 2025년 11월 4차 발사에서는 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 날랐다. 3차 발사부터는 반복 발사로 신뢰성을 높이고 기술을 민간에 이전하는 한국형발사체 고도화사업(2022~2028년, 사업비 7968억8000만원)으로 진행되고 있다. 2027년 6차 발사에는 네온샛 7~11호가, 2028년 7차 발사에는 차세대중형위성 5호가 주탑재위성으로 실릴 예정이다. 위성이 궤도에서 제대로 작동하는지는 지상국 교신으로 확인한다. 네온샛은 초기 운영 기간 대전 항우연 지상국이 주관제소를 맡고, 노르웨이 스발바르 지상국이 위성당 100회가량 관제를 지원한다. 남극 세종기지 지상국도 초기 운영에 활용된다. 정상 운영에 들어가면 제주 국가위성운영센터가 주관제소가 된다. 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 끝나는 오후 2시께 프레스센터 상세 브리핑에서 발표된다. 네온샛 초기 교신 결과는 오후 4시30분께 공개할 예정이다. 큐브위성 10기의 교신 종합 결과는 13일께 발표한다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 13:48
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새 주인 찾는 홈플러스, 희망퇴직 카드 꺼냈다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 경영 정상화를 위한 인력 구조조정에 나섰다.  7일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트노조 홈플러스지부와 홈플러스 일반노조에 희망퇴직 시행 관련 공문을 발송했다. 신청 기간은 이날부터 오는 22일까지다. 퇴직일은 이달 31일이며, 회사는 퇴직금을 다음달 14일까지 지급하겠다고 밝혔다. 홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB] 홈플러스는 앞서 지난달 15일 각 노조와 만나 경영 상황을 설명하고 정상화 방안의 하나로 희망퇴직을 언급했다. 이번 희망퇴직은 매출 부진과 대형마트 사업 매각의 어려움이 이어지는 가운데 추진됐다. 홈플러스는 최근 매출이 당초 예상에 미치지 못하고, 대형마트 부문 매각 의향자 확보에도 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 "회생계획안 인가 이후 경영 정상화에 힘쓰고 있으며, 구조혁신을 통해 전반적인 영업환경을 안정시키는 데 집중하겠다"고 말했다.  nrd@newspim.com 2026-10-07 13:39

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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