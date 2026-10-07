건보 대전세종충청, '현지조사 사례기반 법령·고시 경진대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 건보공단 대전세종충청본부가 7일 경진대회 시상식을 열었다
- 주·야간보호 장기요양기관 801곳을 대상으로 우수기관 5곳을 뽑았다
- 이경란 본부장은 법령 이해도 강화와 현장 지원을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 7일 지역본부 회의실에서 '2026년 현지조사 사례기반 법령·고시 경진대회' 우수기관 시상식 및 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사는 대전세종충청지역 내 주·야간보호급여를 제공하는 장기요양기관 801곳을 대상으로 진행됐다. 현지조사 사례기반 문제 풀이를 통해 우수기관 5곳을 선정했다.
올해 경진대회 대상은 '벧엘노인복지센터'가 수상했다. 최우수상은 'The아름다운재가장기요양기관', 우수상은 '좋은하루 주간보호센터', '휴먼주간보호센터'와 '예덕주간보호센터'가 각각 수상했다.
이경란 대전세종충청지역본부장은 "이번 경진대회를 통해 장기요양기관 종사자의 관련 법령 이해도가 강화됐길 기대하며 앞으로도 건전한 청구문화 정착을 위해 현장 중심의 교육과 지원을 지속하겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com