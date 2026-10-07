영파씨, 7일 신곡 'GO'해' 발매…올드스쿨 힙합 재해석

AI 핵심 요약beta
- 영파씨가 7일 디지털 싱글 ‘고(GO)해’를 발매했다.
- 신곡은 90년대 힙합 감성의 빈티지한 사운드가 돋보인다.
- 영파씨는 25일 유럽 투어에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 'K팝씬 청개구리' 영파씨가 7일 신곡을 발매한다.
영파씨는 이날 각종 음원사이트를 통해 디지털 싱글 '고(GO)해'를 발표한다.
이번 곡은 1990년대 힙합을 떠올리게 하는 빈티지한 사운드와 묵직한 비트가 돋보이는 노래이다. 'GO해'라는 가사가 반복되는 직관적인 훅을 중심으로 멤버들의 개성 강한 랩과 보컬이 어우러져 영파씨만의 자유분방한 에너지를 고스란히 느낄 수 있다.
곡명처럼 정답을 찾는 데 매달리기보다는 일단 해보고, 틀려도 다시 해보고, 주저 없이 앞으로 나아가겠다는 당찬 선언이 담겼다.
특히 영파씨는 올드스쿨 힙합을 현대적 감각으로 재해석해 자신들만의 음악적 색깔을 한층 선명히 한다. 데뷔 이래 정통 힙합 기반의 음악들을 선보여 온 영파씨는 'GO해'로 리스너들의 플레이리스트를 채울 전망이다.
음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 정해진 틀에 얽매이지 않는, 'K팝씬 청개구리' 그 자체의 영파씨의 모습이 담긴다. 그루비하면서도 바운시한 퍼포먼스 역시 만나볼 수 있을 예정이다.
영파씨는 신곡 발매에 이어 오는 25일 영국 런던을 시작으로 프랑스 파리, 스페인 바르셀로나, 독일 베를린, 폴란드 크라쿠프 등에서 유럽 투어 '파일럿3: 2026 퍼스트 플라이트 투 유럽 위드 영파씨(Pilot3 : 2026 The 1st FLIGHT TO EUROPE with YOUNG POSSE)'를 개최한다.
alice09@newspim.com