NH농협생명, 신계약 CSM 1조원 추진 선포식…"미래수익 중심 경영 강화"

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 7일 신계약 CSM 1조원 추진 선포식을 열었다.
- 임직원은 변화와 혁신 등 4대 실천 방향을 정하고 결의했다.
- 올해 9월 신계약 CSM 8500억원을 확보했고 1조원을 목표로 했다.
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수익성 중심 상품 포트폴리오 강화…K-ICS 396.4%
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 7일 '신계약 계약서비스마진(CSM) 1조원 추진 선포식'을 개최하고 연간 신계약 CSM 1조원을 위한 전사적 의지를 다졌다고 밝혔다. 이번 선포식은 전 임직원이 목표와 실천 방향을 공유하고 목표 달성을 위한 역량을 결집하기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 임직원 대표가 '신계약 CSM 1조원 추진 실천 결의문'을 낭독하고 대표이사에게 전달했다. 임직원은 ▲변화와 혁신 ▲주인의식 ▲건전한 영업 ▲부서 간 소통과 협력을 4대 실천 방향으로 정하고 이를 적극 실천하기로 뜻을 모았다.
NH농협생명은 올해 장기적인 가치 창출에 무게를 두고 미래수익 중심의 영업을 이어가고 있다. 시장 수요를 반영한 건강보장 상품을 지속 확대하는 한편 수익성 중심의 상품 포트폴리오를 강화하고 있다. 이를 통해 9월 기준 신계약 CSM 약 8500억원을 확보했다.
시장금리 변동 등 대내외 불확실성이 지속되는 가운데서도 이 같은 성과를 낼 수 있었던 배경에는 그동안 다져온 보험 본업의 경쟁력과 성장 기반이 있다는 설명이다. IFRS17이 도입된 2023년 약 4000억원 수준이었던 연간 신계약 CSM은 올해 1조원 달성을 목표로 할 만큼 성장했다.
미래수익 기반을 확대하는 동시에 안정적인 자본 건전성도 유지하고 있다. 올해 상반기 K-ICS 비율은 경과조치 후 기준 396.4%로 업계 최고 수준을 기록하며 시장 변동성 속에서도 안정적인 경영 기반을 이어가고 있다.
박병희 NH농협생명 대표이사는 "지난 몇 년간 질적 성장을 통해 보험 본업의 경쟁력과 성장 기반을 착실히 다져왔고, 그동안 쌓아온 기반이 불확실한 경영환경을 헤쳐나가는 힘이 되고 있다"며 "올해를 미래수익 중심의 내실 경영을 본격화하는 원년으로 삼아 신계약 CSM 1조원을 달성하고 지속 가능한 수익 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com