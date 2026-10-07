하나투어, '2026 H.O.I.' 참가 기업 모집…관광 스타트업 발굴 나선다

AI 핵심 요약beta
- 하나투어가 7일 2026 H.O.I. 참가 기업 모집을 시작했다.
- 관광 스타트업과 PoC로 상생 협력 모델을 구축한다.
- 10월 18일까지 접수하며 8개사를 선발한다.
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최우수 기업에 상품 기획 및 PoC 기회 제공
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 하나투어는 유망 관광 스타트업을 발굴하고 상생 협력 모델을 구축하기 위해 오는 18일까지 '2026 하나투어 오픈이노베이션(H.O.I.)' 참가 기업을 모집한다고 7일 밝혔다.
H.O.I.는 하나투어와 한국관광스타트업협회가 공동 주최·주관하는 오픈이노베이션 프로그램이다. 하나투어가 보유한 글로벌 여행 인프업과 스타트업의 혁신 기술 및 아이디어를 결합해 여행산업 전반을 선도하는 동반 성장 모델을 구축하기 위해 기획됐다.
참가 자격은 하나투어와 구체적인 사업 협력 및 기술검증(PoC)을 추진할 수 있는 초기 및 성장기 스타트업에 주어진다. 주요 모집 분야는 인바운드 특화 K-콘텐츠, 아웃바운드 연계 특수 목적 및 테마 여행, 기타 여행 연관 비즈니스 전반 등이다.
서류 접수는 10월 18일까지 진행된다. 이후 하나투어와의 사업 연계성, 제품 및 서비스 경쟁력, 협업 역량 등을 종합적으로 평가하는 심사 과정을 거쳐 총 8개 사를 선발할 예정이다. 최종 선발된 기업에는 본선 IR 피칭 및 수상 기회가 차례로 제공된다.
최우수 기업으로 선정된 스타트업에는 하나투어와의 공동 상품 기획, 판매 채널 연계, PoC 우선 검토 기회가 주어진다. 하나투어는 사업화 검증 과정에서 유의미한 성과가 입증된 기업과는 중장기 파트너십을 맺고 협력을 지속할 방침이다.
하나투어 관계자는 "H.O.I.는 혁신적인 아이디어를 가진 스타트업의 성장을 지원하고 상호 협력 기반의 신규 비즈니스 모델을 창출하는 프로그램"이라며 "우수한 기업을 발굴해 성공적인 파트너십을 이어갈 것"이라고 말했다.
stpoemseok@newspim.com