100년 전 우리말, AI로 되살린다…SKT '말모이' 프로젝트

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 7일 한글날 100주년 맞아 AI 캠페인을 했다.
- 국립국어원 등과 말모이·사전 분석해 말모이체를 만들었다.
- 순우리말 100선 선정해 배포·기증하고 참여행사도 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'윤슬·숫눈·볼우물' 다시 일상으로…한글날 100주년 캠페인
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 한글날 제정 100주년을 맞아 인공지능(AI)으로 우리말 기록을 되살리는 '2026 말모이' 캠페인을 전개한다고 7일 밝혔다.
SKT는 국립국어원·국립한글박물관과 함께 주시경 선생과 제자들이 남긴 우리말 사전 원고 '말모이' 스캔본과 표준국어대사전, 우리말샘의 고유어를 자체 AI 파운데이션 모델 'A.X K2'로 분석했다.
이를 바탕으로 말모이 원고 속 글자 형태를 재해석한 '말모이체'를 제작하고, 국립국어원 검수를 거쳐 '인공지능이 모은 아름다운 순우리말 100선'을 선정했다. 100선에는 '윤슬', '숫눈', '풋낯', '볼우물' 등이 포함됐다.
말모이체는 한글학회 홈페이지에서 무료로 배포하며, 순우리말 100선은 책자로 제작해 국립한글박물관에 기증한다.
SKT는 프랑스 국립도서관에 보관된 한글학자 이극로 선생의 육성 녹음을 활용한 캠페인 영상도 공개한다. 공식 SNS에서는 사투리와 신조어를 모으는 고객 참여형 행사도 진행한다.
syu@newspim.com