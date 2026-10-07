李대통령, 창단 80주년 재일민단 초청 간담회…모국 함께 지켜온 발자취 되새긴다

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 7일 민단 80주년 간담회를 열었다.
- 청와대는 재일동포의 모국 기여와 가교 역할을 밝혔다.
- 이 대통령은 동포들의 애로와 건의를 직접 들을 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 7일 청와대 영빈관에서 재일본대한민국민단(민단) 창단 80주년을 맞아 민단 관계자와 재일동포를 초청해 간담회를 개최한다.
이 대통령은 대한민국의 중요한 역사적 순간마다 모국을 함께 지켜온 재일동포들의 발자취를 되새기고자 간담회를 마련했다는 게 청와대 측 설명이다.
청와대는 "1946년 창단한 민단은 지난 80년간 재일동포사회의 구심점으로, 동포들의 권익을 지키고 우리말과 문화를 다음 세대에 전하며 한일 양국의 가교역할을 해왔다"고 전했다.
민단을 비롯한 재일동포들은 6·25전쟁에는 재일학도의용군이 참전했으며, 산업화 시기에는 구로공단 조성에 힘을 보태기도 했다. 또 1988년 서울올림픽 때는 100억 엔(850억 원 상당)의 성금을 모았으며, 국제통화기금(IMF) 외환위기가 닥쳤을 때는 약 15억 달러(2조 원 상당)를 모국으로 송금했다.
무엇보다 일본 내 대한민국 공관 10곳 가운데 9곳의 부지와 건물이 동포들의 기증으로 마련된 사실은 재일동포사회의 각별한 모국 사랑을 보여주는 사례다.
민단은 이와 함께 일본 내 재일동포의 생활 안정과 권익 향상에도 앞장서 왔다. 차별과 혐오에 대응하고 우리말과 문화를 지키는 교육을 계속했으며, 한일 양국의 민간 교류와 우호 증진에도 힘썼다.
이 대통령은 간담회에서 민단의 지난 80년간의 헌신과 공로에 감사를 표하고, 재일동포들의 애로사항과 건의사항을 직접 들을 예정이다.
the13ook@newspim.com