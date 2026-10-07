삼성운용, 연금투자 가이드북 'ETF 연금술사' 발간

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 7일 연금투자 가이드북을 발간했다.
- 가이드북은 계좌 선택과 절세 전략, ETF 원칙을 담았다.
- 연령대별 포트폴리오와 KODEX ETF 22종도 실었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연령대별 포트폴리오·KODEX ETF 22종 제시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 연금 투자자를 위한 4분기 연금투자 가이드북 'ETF 연금술사(年金術師)'를 발간했다고 7일 밝혔다.
가이드북은 연금 투자에서 계좌 선택과 납입·운용·인출 단계별 절세 전략, 상장지수펀드(ETF) 투자 원칙 등을 설명하는 데 초점을 맞췄다. 같은 자금을 투자하더라도 어떤 계좌를 활용하고 어떻게 운용하느냐에 따라 장기 투자 결과가 달라질 수 있다는 점을 다뤘다.
전체 내용은 ▲연금술의 재료(계좌 선택) ▲연금술의 매력(납입·운용·인출 3중 절세) ▲연금술사의 공방(연금 적립기·인출기 실전 Q&A) ▲연금술의 재료 도감(ETF 기초와 투자 원칙) ▲연금술사의 제조법(연령대별 ETF 포트폴리오) ▲연금술사가 고른 재료(KODEX ETF 22종) 등 6개 장으로 구성했다.
연금 적립기와 인출기에 투자자들이 주로 접하는 사례도 담았다. 적립기에서는 맞벌이 부부의 연금 납입 순서와 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 자금의 연금계좌 이전, 연금계좌에서 투자할 수 없는 ETF 등을 소개한다.
인출기에서는 퇴직금을 일시금으로 받을 때와 연금으로 수령할 때의 세금 차이, 사적연금 연 1500만원 기준 관리 방법 등을 다룬다. 자녀 명의 연금저축계좌 활용법과 유기정기금 증여 방식도 포함했다.
연령대별 ETF 포트폴리오도 제시했다. 20대에는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 등 대표지수를 중심으로 인공지능(AI) 테마 비중을 높인 '성장형'을 제안했다.
30~40대에는 성장자산과 월배당, 자산배분, 원자재 등을 함께 담은 '밸런스형'을, 50대 이후에는 월배당 ETF 비중을 40%까지 높이고 초단기 채권을 추가한 '안정형' 포트폴리오를 제시했다.
이와 함께 ▲대표지수 ▲AI 테마 ▲월배당 ▲자산배분 ▲채권 ▲원자재 등 6개 유형의 KODEX ETF 22종을 상품별 특징과 함께 수록했다.
김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "짧게는 몇 년부터 길게는 몇십 년까지 이어지는 연금 투자는 세금을 줄이는 구조를 먼저 만들고 자신에게 맞는 ETF를 장기 투자해 시간과 축적의 복리 효과를 누리는 것이 중요하다"며 "적립기를 지나 인출기를 맞는 연금 투자자가 늘어나면서 이들의 주요 고민과 해법을 이번 책자에 새롭게 담았다"고 말했다.
'ETF 연금술사'는 삼성자산운용 공식 홈페이지에서 회원가입 없이 무료로 내려받을 수 있다.
삼성자산운용은 7일 오후 6시 KODEX 공식 유튜브 채널에서 가이드북 발간 기념 라이브 웹세미나도 연다. 웹세미나에서는 계좌별 절세 전략과 포트폴리오 등 주요 내용을 소개하고 실시간 질의응답을 진행할 예정이다.
dconnect@newspim.com