HLB 담관암 신약 '리라푸그라티닙', 유럽 허가 본심사 착수

AI 핵심 요약beta
- HLB는 7일 리라푸그라티닙의 EMA 본심사 개시를 알렸다.
- 리라푸그라티닙은 9월 23일 미국서 FDA 정식승인을 받았다.
- HLB는 미국 출시와 유럽 허가, 적응증 확대를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB의 담관암 신약 '리라푸그라티닙'이 미국 FDA 정식승인에 이어 유럽에서도 허가를 위한 본심사에 들어갔다.
7일 HLB는 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스가 유럽의약품청(EMA)으로부터 리라푸그라티닙의 품목허가신청(MAA)에 대한 심사 개시 통보를 받았다고 밝혔다.
엘레바는 지난 9월 14일 FGFR2 융합 또는 재배열을 보유한 진행성·전이성 담관암 환자의 2차 치료제로 리라푸그라티닙의 유럽 품목허가를 신청했으며, 신청 15일 만인 10월 1일 EMA로부터 본심사 개시를 통보받았다.
회사에 따르면 리라푸그라티닙은 지난 9월 23일 미국에서 '리픽투(LYRFIGTU)'라는 제품명으로 FDA 정식승인을 받았다. 엘레바는 올해 4분기 미국에서 리픽투를 직접 출시할 예정이며, 이번 EMA 심사 착수를 계기로 유럽 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.
엘레바는 리라푸그라티닙의 치료 영역을 다른 고형암으로 확대하기 위한 개발도 진행 중이다. 현재 FGFR2 융합 또는 재배열을 보유한 다양한 고형암 환자를 대상으로 글로벌 2상 임상시험 'ReFocus202'를 진행하고 있다.
김동건 엘레바 대표이사는 "미국에서 리픽투로 정식승인을 받은 리라푸그라티닙이 유럽에서도 본격적인 심사 단계에 진입하면서 글로벌 시장 확대를 위한 절차가 순조롭게 진행되고 있다"며 "EMA의 심사에 충실히 대응하는 동시에 미국 상업화와 적응증 확대를 추진해 리라푸그라티닙의 글로벌 가치를 지속적으로 높여갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com