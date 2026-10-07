CGV, 손열음 참여 '고잉홈프로젝트' 공연 실황 17일 단독 개봉

AI 핵심 요약beta
- CGV가 손열음 참여 공연실황영화 개봉했다.
- 고잉홈프로젝트 실황을 17일 CGV 단독 공개한다.
- 100인조 오케스트라 연주와 특별행사도 연다.
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12대 4K 카메라·돌비 애트모스 적용
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 피아니스트 손열음 등이 참여한 공연 실황 영화 '고잉홈프로젝트: 라벨 & 쇼스타코비치 인 시네마'를 오는 17일 단독 개봉한다고 7일 밝혔다.
'고잉홈프로젝트: 라벨 & 쇼스타코비치 인 시네마'는 지난해 7월 예술의전당에서 열린 '고잉홈프로젝트' 공연을 스크린으로 옮긴 작품이다.
피아니스트 손열음과 바이올리니스트 스베틀린 루세브, 플루티스트 조성현 등 국내외 연주자들이 참여한 100인조 오케스트라의 공연을 담았다. 지휘자 없이 연주자들의 호흡으로 완성한 무대로 쇼스타코비치 교향곡 7번 '레닌그라드'와 라벨의 '볼레로' 등을 선보인다.
고잉홈프로젝트는 세계 각지에서 활동하는 한국 출신 연주자와 한국과 인연을 맺은 해외 연주자들이 함께하는 오케스트라 프로젝트다. 특정 국가나 오케스트라에 소속되지 않고 공연을 중심으로 연주자들이 모여 무대를 구성한다.
공연 실황 촬영에는 12대의 4K 카메라가 사용됐다. 후반 작업에서는 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 믹싱을 적용해 공연장의 공간감과 오케스트라 사운드를 구현했다. 연주자들의 표정과 연주 모습부터 오케스트라 전체 무대까지 다양한 시점으로 담았다.
개봉을 기념한 특별 프로그램도 진행한다. 주요 연주자들이 참여하는 무대인사를 비롯해 손열음과 스베틀린 루세브가 참석하는 GV와 해설상영회 등이 예정돼 있다.
영화는 CGV용산아이파크몰, 동대문, 여의도, 인천, 강변, 압구정, 오리, 대전, 대구현대, 서면 등 전국 10여개 극장에서 상영한다. 러닝타임은 111분이며 예매는 7일부터 가능하다.
장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "공연 실황뿐 아니라 GV와 해설상영회 등 다양한 프로그램을 통해 클래식 음악을 접할 수 있도록 준비했다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com